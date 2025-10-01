به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از بوفه غذاهای سنتی اصفهان اظهار کرد: بیپرده باید گفت که در حوزه صنعت غذا نتوانستهایم بهرهبرداری اقتصادی درخور و شایستهای داشته باشیم. این در حالی است که تنوع طعمها و مزههای گوناگون در کشور ما و در میان اقوام مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری محسوب میشود.
وی افزود: دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصد حوزه گردشگری در دنیا به گردشگری غذا اختصاص دارد و استان اصفهان نیز با توجه به تنوع غذاهای محلی و بومی، یکی از استانهای سرآمد در این عرصه به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان پیشنهاد داد که مشوقهایی چه از نظر مالیاتی و چه از منظر قیمتگذاری خدمات هتلی برای دغدغهمندان گردشگری خوراک اصفهان که به سروغذاهای سنتی میپردازند در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه گردشگران اصفهان این است که چرا در منوی رستورانها و هتلها، غذاهای اصیل و سنتی ایرانی وجود ندارد. حتی با توجه به اختلاف قیمت میان غذاهای سنتی و غذاهای رایج مانند جوجهکباب، میتوان دستورالعملی تدوین کرد تا دستگاههای دولتی در تهیه غذا برای مراکز خود از این نوع غذاهای اصیل استفاده کنند.
کرم زاده با تاکید بر اینکه نباید شرایطی باشد که تنها برای یک روز غذای سنتی ارائه شود و سپس با استقبال مواجه نشود بلکه باید بستر فرهنگی لازم در این حوزه شکل گیرد، تصریح کرد: نیاز به برنامه ای است که علاوه بر ارتقای فروش غذاهای سنتی اصفهان، به ایجاد و تثبیت فرهنگ مصرف غذاهای اصیل ایرانی کمک کند.
نظر شما