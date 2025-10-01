بوفه غذاهای شاخص محلی اصفهان برای نخستین بار رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بوفه غذاهای سنتی اصفهان با هدف معرفی دوباره فرهنگ خوراک اصیل این شهر تاریخی در هتل پارسیان عالیقاپو با حضور استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر مدیران حوزه گردشگری استان اصفهان رونمایی شد. در این مجموعه غذاهای شاخص محلی اصفهان همچون بریان، خورشت ماست، قیمهریزه، کباب مشتی و آش ماش و قمری، کاله جوش، آمربی انتخاب شده است.
علیرضا قصوری، مدیر هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان در این خصوص گفت: هدف ما این بود که منوی غذاهای سنتی اصفهان را برای حفظ اصالت غذاهای محلی به فهرست غذایی رستوران هتل اضافه کنیم. واقعیت این است که هتلی در اصفهان سراغ نداریم که چنین اقدامی کرده باشد و ما به خود میبالیم که در این زمینه پیشرو هستیم.
وی افزود: برای انتخاب امکان قرار دادن همه غذاهای اصفهان وجود نداشت بنابراین چند غذای شاخص و شناختهشده انتخاب شد. این منوی ویژه فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه، همراه با اجرای زنده موسیقی سنتی ارائه میشود تا همشهریان عزیز و گردشگران بتوانند از آن بهرهمند شوند.
قضوری ادامه داد: بسیاری از افراد تصور میکنند که چون نام هتل بر روی رستوران است، قیمتها بالا خواهد بود و به همین دلیل از ورود به چنین فضاهایی پرهیز میکنند. این مشکل نه تنها در هتل پارسیان عالیقاپو بلکه در بسیاری از هتلهای دیگر نیز وجود دارد. سعی شده قیمتها به پایینترین سطح ممکن برسد تا آن دسته از افرادی که توان مالی محدودی دارند نیز بتوانند از این فضا همراه با موسیقی رایگان استفاده کنند.
محمد علی ابوطالبی، مدیرعامل شرکت هتلهای بینالمللی پارسیان نیز گفت: تلاش فعالان حوزه گردشگری استان بهویژه در شهر اصفهان که بهعنوان بزرگترین و برترین مقصد توریستی کشور شناخته میشود، این است که اتفاقات ارزشمندی رقم بخورد.
وی افزود: محور توسعه استان در حوزه گردشگری قرار گرفته و امیدواریم با همین نگاه و تلاشهایی که در این بخش صورت خواهد گرفت، بتوانیم گردشگری را بهعنوان یک باور و اعتقاد جدی در محور توسعه کشور قرار دهیم. یقیناً اگر این اقدام بهدرستی انجام شود، کشور ما نیز از تغییر و جابجایی نقشه جهانی گردشگری که در سطح جهان و منطقه در حال رخ دادن است، بهرهمند خواهد شد
