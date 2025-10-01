برنامه جامع توسعه روستاهای استان سمنان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب چهارشنبه در جلسه هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات روستاهای استان سمنان در محل استانداری سمنان بابیان اینکه رفع همه چالش روستاها امکان پذیر نیست، ابراز داشت: با تلاش دستگاه های مسئول می کوشیم تا این موارد به حداقل برسد.

وی خواستار انجام برنامه ریزی هماهنگ و جامع برای توسعه روستاها از سوی دستگاه های اجرایی شد و افزود: اقدامات جزیره ای صرفاً مشکلات روستاها را افزون می کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه جهش مثبت روستاها با هم افزایی و همراهی همگان میسر می شود، ابراز داشت: می‌کوشیم تا با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت های موجود شرایط زندگی در روستاها را پایدار و مطلوب تر سازیم.

کولیوند با بیان اینکه از جمله چالش های موجود روستاها پراکندگی گسترده روستاها و فاصله زیاد آن از مراکز شهری است، تصریح کرد: می بایست با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جلوی مهاجرت بی رویه را گرفت.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات روستاها به مشارکت خود مردم نیز وابسته است، افزود: در این صورت خواهد بود که برنامه های توسعه ای روستاها به بهترین شکل پیش می‌رود.