برگزاری سومین دور مشورت‌های منطقه‌ای ایران و روسیه

سومین دور مشورت‌های دیپلماتیک ایران و روسیه راجع به تحولات منطقه با مشارکت مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه روسیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دور مشورت‌های دیپلماتیک ایران و روسیه راجع به تحولات متطقه غرب آسیا با مشارکت مهدی شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان و الکساندر کینشاک مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه در مسکو برگزار شد.

مدیرکل غرب آسیا و شمال وزارت امور خارجه کشورمان در این سفر با سرگئی ورشنین معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز دیدار کرد.

در این رایزنی‌ها طرفین ضمن گفتگو پیرامون روابط دوجانبه، راجع به تحولات و چالش‌های جاری در منطقه غرب آسیا تبادل نظر شد.

