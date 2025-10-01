مانوئل: شایسته بردن استقلال بودیم/ کیفیت فوتبال بحرین را نشان دادیم!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه (۹ مهر) با دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که این با برتری یک بر صفر تیم بحرینی به پایان رسید. جونینیو (۶۰) برای المحرق گل زد.

فرناندو مانوئل پس از این بازی در نشست خبری به خبرنگاران گفت: خوشحالم که توانستیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم و سه امتیاز را بگیریم. قبل از بازی گفتم که عملکرد بازیکنان در زمین مهم است. ما استحقاق برد را داشتیم و کیفیت خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: بازی را کنترل کردیم و شایسته گرفتن سه امتیاز بودیم. البته استقلال در اواخر بازی موقعیت هایی داشت که ما خوش شانس بودیم به گل نرسیدند. با این حال ما کیفیت فوتبال بحرین را نشان دادیم و توانستیم به پیروزی برسیم.

مانوئل افزود: ما هرگز برای مساوی نیامده بودیم و اگر هم برخی دقایق دفاع می کردیم طبیعی بود چرا که در زمین حریف بودیم و باید با تدبیر بازی می کردیم تا بتوانیم سه امتیاز را بگیریم که به هدف مان رسیدیم.

وی در مورد این که داوری چطور بود گفت: داور تاثیری در نتیجه بازی نداشت. البته می توان در مورد برخی صحنه ها ادعا داشت. مثل این که ما بگوییم در نیمه دوم درون محوطه جریمه استقلال یک موقعیت به نفع ما رقم خورد. با این حال نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.