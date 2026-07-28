اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه تجهیزات آزمایشگاهی به مراکز علمی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، صبح امروز در مراسم اهدای تبلت به دانشجویان نابینا که با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و رؤسای دانشگاه‌های هدف در سازمان امور دانشجویان برگزار شد، اظهار کرد: تشکر می کنم از دکتر حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان با توجه به دغدغه‌هایی که درباره مسائل و چالش‌های دانشجویان دارای معلولیت، به‌ویژه دانشجویان نابینا، داشتند و همچنین در پی درخواست مطرح‌شده از سوی سازمان ، تلاش کردیم از ظرفیت نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران‌ساخت برای همراهی با این دانشجویان استفاده کنیم و وظیفه خود می‌دانیم در رفع مشکلات آنان نقش‌آفرینی کنیم.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری نمایشگاه ایران‌ساخت گفت: این نمایشگاه از اوایل دهه ۹۰ با هدف توسعه توان داخلی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی آغاز به کار کرد. در آن زمان سیاست‌گذاران حوزه فناوری و نوآوری بر این باور بودند که کشور باید به ظرفیت تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه آزمایشگاهی دست یابد و به همین منظور از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه حمایت شد.

بهرامی افزود: در نتیجه این حمایت‌ها، تاکنون حدود ۲۰ هزار محصول در ادوار مختلف نمایشگاه ایران‌ساخت عرضه شده و نزدیک به هزار شرکت فناور و دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی در این نمایشگاه حضور داشته‌اند. در حال حاضر نیز بیش از ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان توان صادرات تجهیزات آزمایشگاهی را دارند که یکی از این شرکت‌ها تولیدکننده تبلت و تجهیزات هوشمند ویژه نابینایان است.

وی با بیان اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سایر دستگاه‌ها اختصاص داده است، اظهار کرد: درمقابل این میزان حمایت، بازده فناوری که داشته ایم بیش از ۱۳همت برای محصولات دانش‌بنیان ایجاد شده که نشان‌دهنده بازدهی ۱۵ تا ۱۶ برابری این سرمایه‌گذاری است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ادامه داد: این حمایت‌ها ، زمینه اشتغال بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی را فراهم کرده و موجب کاهش چندین همتی واردات تجهیزات آزمایشگاهی شده است. همچنین امروز بیش از ۸۰۰ آزمایشگاه در سراسر کشور از تجهیزات ساخت داخل بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: اگر دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه فناوری را از اهداف کشور بدانیم، فراهم کردن زیرساخت‌های آزمایشگاهی مناسب یکی از الزامات تحقق این هدف است. سیاست خرید راهبردی دولت و برگزاری نمایشگاه ایران‌ساخت نیز در همین راستا، زمینه هدایت تقاضای بخش دولتی به سمت محصولات دانش‌بنیان ایرانی را فراهم کرده است.

بهرامی ضمن قدردانی از سازمان امور دانشجویان و بنیاد علوی برای مشارکت در اجرای طرح اهدای تبلت به دانشجویان نابینا، گفت: معاونت علمی آمادگی دارد در دوره‌های آینده نیز از دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان حمایت کند. همچنین اگر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای ارتقای محصولات آموزشی و آزمایشگاهی خود نیازمند تسهیلات باشند، حمایت‌های لازم و تسهیلات کم‌بهره در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.