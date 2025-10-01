کشف ۲۶ دستگاه ماینر در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمز ارز، علاوه بر تحمیل بار اضافی و هزینه‌های هنگفت به شبکه، سبب کاهش کیفیت برق‌رسانی و نوسانات ناخواسته می‌شود که به طور مستقیم به حقوق مشترکین قانونی لطمه وارد می‌کند، ۲۶ دستگاه ماینر که در سه محل مسکونی بروجرد شناسایی شدند، به‌صورت غیرقانونی از برق استفاده می‌کردند.

وی افزود: ما با هوشیاری کامل شبکه را رصد می‌کنیم و قاطعانه با هرگونه سوءاستفاده برخورد خواهیم کرد و تمامی مستندات و ادله لازم برای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.