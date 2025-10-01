  1. استانها
  2. لرستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

کشف ۲۶ دستگاه ماینر در بروجرد

کشف ۲۶ دستگاه ماینر در بروجرد

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از کشف ۲۶ دستگاه ماینر در سه منزل مسکونی شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمز ارز، علاوه بر تحمیل بار اضافی و هزینه‌های هنگفت به شبکه، سبب کاهش کیفیت برق‌رسانی و نوسانات ناخواسته می‌شود که به طور مستقیم به حقوق مشترکین قانونی لطمه وارد می‌کند، ۲۶ دستگاه ماینر که در سه محل مسکونی بروجرد شناسایی شدند، به‌صورت غیرقانونی از برق استفاده می‌کردند.

وی افزود: ما با هوشیاری کامل شبکه را رصد می‌کنیم و قاطعانه با هرگونه سوءاستفاده برخورد خواهیم کرد و تمامی مستندات و ادله لازم برای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

کد خبر 6608800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها