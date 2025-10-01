هشدار امام جممعه یاسوج درباره تخریب طبیعت به دلیل مشکلات معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزیر گردشگری برگزار شد با تجلیل از فرهنگ اصیل و تاریخی مردم استان، گفت: مردم سرزمین ما با فرهنگ زنده و پویای خود، همواره با تکیه بر اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، زندگی کردهاند. مردم ما در گذشته با هنرهایی مانند «چادرشببافی» و کشاورزی، زندگی بسیار خوب و سالمی برای خود میساختند و وابستگی آنچنانی به دولت نداشتند. شاید امروز نیز نیاز باشد با بهرهگیری از همان فرهنگ خوداتکایی، برای رفع مشکلات استان و کشور اقدام کنیم.
لزوم مدیریت منابع برای رفع فقر و بیکاری
وی در ادامه با اشاره به تناقض موجود بین غنای منابع و معضل بیکاری، خطاب به وزیر گردشگری اظهار کرد: با همه ظرفیتها و معادنی که داریم، اما شاهد بیکاری هستیم. توقع داریم با حمایت از ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی، بتوانیم گامی بلند در رهایی از فقر و بیکاری برداریم.
مردم استان، همراهان همیشگی نظام
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همراهی بیشائبه مردم استان با نظام، بیان کرد: مردم ما قبل و بعد از انقلاب، در مسیر عزت و استقلال کشور و در دوران دفاع مقدس، همواره همراه مسئولین، نظام و تابع ولایت فقیه بودند و شایسته خدمت هستند. پیشرفتهای صورتگرفته در استان، معجزه انقلاب است و مردم قدر این نعمت را میدانند.
هشدار درباره تخریب طبیعت به دلیل مشکلات معیشتی
وی با هشدار درباره تهدیدات زیستمحیطی، بیان کرد: امروز به دلیل عدم اشتغال و درآمد کافی، گاهی تعرض به طبیعت زیبای ما شکل میگیرد، اگر مشکلات مردم بهصورت مدیریتشده حل نشود، مجبور به انجام اقداماتی میشوند که به محیط زیست آسیب میزند. همه ما مکلف به حفاظت از این طبیعت هستیم.
درخواستهای ملموس از وزیر گردشگری
نماینده ولیفقیه در بخش دیگری از سخنان خود، درخواستهای مشخصی را از وزیر مطرح کرد و گفت: مسئله بافت قدیمی دهدشت نیازمند توجه و دستور فوری است، حیف است که تاریخ، فرهنگ و هنرنمایی هنرمندان ما در دل زمین دفن شود.
وی افزود: برخی از امامزادههای استان نیازمند ترمیم، مرمت و بازسازی هستند که انتظار داریم دستور لازم در این زمینه صادر شود.
پیام وحدت و شکست دشمنان با ظرفیتهای داخلی
آیتالله حسینی با تأکید بر قدرت درونی کشور، ادامه داد: با ظرفیتهای موجود و همبستگی بین ملت، دولت و حاکمیت، به حول و قوه الهی، همانگونه که دشمن را در جنگ هشت ساله، تحریمهای کمرشکن، کودتا و ترور و جنگ دوازده روزه شکست دادیم، در این مرحله و در برابر خیالات باطل تحریمکنندگان نیز پیروز خواهیم شد.
وی از دولت و رئیسجمهور برای سخنرانی عزتمندانه در سازمان ملل و دیپلماسی فعال تشکر کرد و افزود: ملت قهرمان ایران هرگز زیر بار ظلم نخواهد رفت. راه ما، راه شهیدان، راه عزت، راه امام و ولایت، راه غنیسازی هستهای و راه دفاع از خود با قدرت موشکی است و تا هر جایی که لازم باشد، این راه را ادامه خواهیم داد.
گردشگری، پنجرهای برای نمایش ظرفیتهای واقعی ایران
نماینده ولیفقیه با اشاره به نقش گردشگری در معرفی درست ایران گفت: یکی از برکات گردشگری این است که مردم جهان میآیند و ظرفیتهای واقعی ایران را میبینند. برخی بازدیدکنندگان از کشورهای اروپایی از دیدن بازارهای پررونق و کالاهای متنوع در ایران تعجب کردهاند، چرا که تصویر مخدوشی از ایران به آنان نشان داده شده بود. آنان شاهد آبادانی و زندگی مردم متدین و با فرهنگی هستند که در سلامت و صلاح میکوشند.
