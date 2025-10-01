به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» شامگاه چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت باسعادت امام حسن عسکری (ع) در تالار فرهنگ و هنر شهر مقدس قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به نقش بنیادین مسجد در هویت‌سازی جوانان اظهار کرد: مسجد، نهادی است که شخصیت مسئولیت‌پذیر، مؤمن و انقلابی در نسل نوجوان و جوان پرورش می‌دهد و همواره کانونی برای انسان‌سازی و هدایت اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به شهدای نوجوان و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: تقریباً همه این شهیدان با مسجد انس و ارتباط عمیق داشتند؛ شهید فهمیده‌ها و دیگر شهدای جوان در دامان مسجد و محافل قرآنی رشد یافتند و همین پیوند با مسجد آنان را به قله‌های ایثار و شهادت رساند.

روانبخش با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ…» خاطرنشان کرد: آبادانی حقیقی مسجد تنها در ساخت بنا و گلدسته‌های زیبا خلاصه نمی‌شود، بلکه روح مسجد به نمازگزاران، به‌ویژه جوانان مؤمن و پرنشاطی است که صفوف نماز جماعت را پر می‌کنند. مسجدی که پر از جوان باشد حقیقتاً آباد است، حتی اگر از نظر ظاهری ساده باشد؛ اما مسجدی که از نمازگزار خالی شود، هرچند با شکوه و زیبا باشد، در واقع ویرانه‌ای بیش نخواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه افزود: آبادانی و پویایی مساجد به معنای حفظ و استمرار انقلاب اسلامی و شکست نقشه‌های دشمن است و اگر مساجد زنده و فعال باشند، کشور در مسیر پیشرفت باقی خواهد ماند و دشمن به اهداف خود نخواهد رسید.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کانون‌های مساجد تصریح کرد: مساجد باید به پایگاه اصلی تربیت نسل جایگزین فرماندهان و شهیدان تبدیل شوند و این امر تنها با اعتماد به جوانان و واگذاری بخشی از مدیریت و تصمیم‌سازی مساجد به آنان محقق خواهد شد، چراکه جوانان در صورتی جذب می‌شوند که احساس مسئولیت و مشارکت واقعی داشته باشند.

روانبخش خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با اهتمام ویژه در جهت پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های مساجد و کانون‌های فرهنگی تلاش خواهد کرد تا این مراکز به مأموریت اصلی خود در پرورش نسل مؤمن، متعهد و انقلابی دست یابند.