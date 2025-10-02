بسیج جهانی علیه استکبار راهبردی برای مقابله با سلطه گران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت دبیران و شهدای حزبالله لبنان که در موسسه امام کاظم (ع) قم برگزار شد، با اشاره به عمق و غنای شعار «أنا علی العهد» اظهار کرد: این عبارت یک شعار محض و ساده نیست بلکه دارای ابعاد استراتژیک، اعتقادی و جهانبینی است؛ عهدی که در آن پایداری و فناشدن معنا ندارد و بازماندگان آن عهد، در مجموعهای منسجم و پایدار، مسیر را ادامه میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در قرآن کریم میتوان دو پیوند محوری میان مؤمنان، خداوند و رهبران الهی را مشاهده کرد که تار و پود جامعه ایمانی را میسازند؛ نخست پیمان نصرت و دوم پیمان طاعت. آیتالله اراکی به آیه هفتم سوره مائده اشاره کرد و یادآور شد که میثاق طاعت، میثاقی محکم است و در کنار آن، میثاق ایثارِ مال و جان در راه حق قرار میگیرد؛ میثاقهایی که نه تنها فناپذیر نیستند بلکه ظرفیت رشد و توسعه نیز دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فداکاری مالی و جانبخشی در راه خدا، سازوکار خاصی دارد؛ در اسلام، بذل مال در راه حق جنبهای افزایشی پیدا میکند و این منطق با سازوکارهای عرفی نظام سرمایهداری کاملاً متفاوت و در تضاد است. در نظامی که بر پایه تسلیم شهوت و مالکیت قرار گرفته، زیرساختهای جامعه اسلامی کاملاً متفاوت شکل میگیرد و حاکمیتِ نهایی مختص خداوند است.
آیتالله اراکی با اشاره به آموزه امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه هرچه بر ملت تحمیل شود، موجب استحکام و پایداری بیشتر آن میگردد، گفت: تجربههای تاریخی نشان داده است که هر فشار و تهاجمی که دشمن بر ملت ما اعمال کرده، در نهایت موجب افزایش اقتدار و صلابت شده است؛ نمونه آن توانمندسازیها و رشد مقاومت در جبهههای گوناگون است.
وی ادامه داد: ما امروز در برابر یک جنگ فرهنگی و اقتصادی بیسابقه قرار داریم، اما سنت الهی در اداره جهان آن است که مؤمنان با ایثار جان و مال، و با التزام به پیمانهای نصرت و طاعت، نصرت الهی و ارتزاق معنوی و مادی پیدا میکنند. آیتالله اراکی افزود این سنت باعث میشود که جبهه مقاومت تا تحقق پیروزی کامل، استقامت ورزد و آثار پیروزی را در عرصههای گوناگون مشاهده کنیم.
آیتالله اراکی با اشاره به تحولات منطقه و تجربههای تاریخی گفت: در نمونههایی مانند جنگ دوازدهروزه، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با همه توان وارد عمل شدند اما جمهوری اسلامی امروز در وضعی مقتدرتر و آمادهتر قرار دارد و وظیفه ما این است که خود را بیش از گذشته تجهیز کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما آغازگر نزاع و جنگ نیستیم؛ ادیان الهی برای ایجاد صلح آمدهاند، با این حال در برابر «جبهه افساد» میایستیم. رهیافت پیشنهادی او بر این بود که مسئولان با برنامهای حسابشده در سطح بینالمللی تلاش کنند تا اتحاد جهانی علیه نظام استکباری شکل گیرد و فریاد جهانی ضد ظلم و اشغالگری بلند شود.
آیتالله اراکی در پایان سخنان خود تأکید کرد: امروز جهان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و سیاستهای استکباری و سلطهگری زخمخورده است و لازم است حرکت همبستگی جهانیِ مظلومان و جبهه مقاومت بهصورت منسجم پیگیری شود تا مرحله سقوط کامل سیاستهای استکباری فرا رسد.
