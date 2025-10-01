به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت رهبران مقاومت، شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین که چهارشنبه شب در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین معین دقیق، نماینده جنبش حزبالله لبنان به ایراد سخن پرداخت
وی در ابتدای سخنان خود سلام گرم فرماندهان حزبالله، خانوادههای شهدا و ملت لبنان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران ابلاغ کرد و گفت: ای ملت بزرگ ایران! سلام ملت مقاوم لبنان را پذیرا باشید و ما از جوار حرم کریمه اهلبیت (س) به محضر رهبر انقلاب عرض میکنیم که همچون فرزندان شما، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین بر پیمان خود استواریم و در انتظار اشاره شما هستیم.
نماینده حزبالله لبنان در قم با تأکید بر عهد و پیمان رزمندگان مقاومت با شهیدان افزود: با خون این شهیدان عهد میبندیم که هر قدر فشار دشمنان افزایش یابد، هرگز از شعار «هیهات من الذله» دست نکشیم و میدان مقاومت را ترک نخواهیم کرد و سلاح خود را تحویل نخواهیم داد.
وی با اشاره به جایگاه ماندگار رهبران شهید مقاومت خاطرنشان کرد: سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین تنها یک فرد نبودند، بلکه مکتبی زنده و الهامبخش برای آزادیخواهان جهان بودند و فرزندان این مکتب با تهدیدات و فشارهای دشمن هراسی به دل راه نمیدهند و پرچم عزت و کرامت را همچنان در دست خواهند داشت.
معین دقیق در ادامه از حضور پرشور اقشار مختلف مردم قم در این مراسم قدردانی کرد و گفت: از طرف فرماندهی حزبالله از همه شرکتکنندگان در این آیین با شکوه تشکر میکنم.
وی ادامه داد: همچنین از دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسات و نهادهای دستاندرکار و همه کسانی که در برگزاری این مراسم نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.
