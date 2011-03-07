  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

از سوی شورای گسترش/

راه اندازی اولین دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی مجوز گرفت

راه اندازی اولین دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی مجوز گرفت

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در آخرین جلسه خود برای اولین بار با تاسیس یک موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علوم پزشکی و پذیرش دانشجو در این موسسه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای صادره در دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در هفته آخر بهمن ماه سال 89 این شورا با تاسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان در شهر مقدس مشهد موافقت کرد.

همچنین در این جلسه راه اندازی رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت پذیرش 25 دانشجو برای موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی علوم پزشکی وارستگان به تصویب رسید.

پیش از این دکتر سیدامیرمحسن ضیایی مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در تاریخ 29 آبان ماه سال 87 در گفتگو با مهر از اعطای مجوز اولیه به مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی از سوی وزارت بهداشت خبر داده و گفته بود: شورای گسترش با تاسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وارستگان در مشهد موافقت اصولی به عمل آورده است اما در حال حاضر این مجوز تنها برای راه اندازی موسسات است و برای تاسیس رشته، موسسات باید به طور جداگانه مجوز دریافت کنند.

ضیایی یادآور شده بود: سیاست وزارت بهداشت استقبال از مشارکت بخش خصوصی در تربیت دانشجوی علوم پزشکی و کمک به موسساتی است که می توانند با رعایت استانداردهای لازم وارد این عرصه شوند.

کد مطلب 1268800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها