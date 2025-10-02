اعزام ۳۰ زائر به نیابت از ۳۰ شهید اقتدار همدان به کربلا

حجتالاسلام علیاصغر گرجی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: همزمان با ایام هفته دفاع مقدس و بهمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مقاومت ۱۲ روزه، ۳۰ زائر به نیابت از ۳۰ شهید اقتدار همدان به کربلای معلی اعزام میشوند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان افزود: در این مراسم، ۳۰ نفر از شرکتکنندگان پویش قرآنی «زندگی با آیهها» به نیابت از ۳۰ شهید اقتدار استان همدان، کمکهزینه سفر زیارتی به کربلای معلی دریافت خواهند کرد.
وی افزود: این اقدام نمادین، تجدید میثاقی با آرمانهای شهدا و بیعتی دوباره با مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) خواهد بود.
وی ادامه داد: پویش ملی «زندگی با آیهها» که از سال ۱۴۰۳ با محوریت تلاوت تدبری و مفهومی آیات منتخب قرآن کریم آغاز شده، پس از استقبال گسترده مردمی، وارد مرحله دوم خود شده است.
گرجی تصریح کرد: این مرحله با تمرکز بر ۱۰۰ آیه ساده، آشنا و اثرگذار از قرآن کریم طراحی شده؛ آیاتی که با زیست روزمره و مسائل اجتماعی جامعه امروز پیوندی مستقیم دارند.
به گفته حجتالاسلام گرجی، در این دوره از پویش، بیش از ۱۶۲ هزار نفر از استان همدان مشارکت داشتهاند و ۸۷۳ نفر از سراسر کشور موفق به پاسخ صحیح به بیش از ۲۵ سؤال روزانه شدهاند. از میان این افراد، ۳۰ نفر به قید قرعه انتخاب و به نیابت از شهدای دفاع مقدس دوازدهروزه، راهی زیارت کربلا خواهند شد.
وی با اشاره به شرایط منطقهای و تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: این پویش محدود به ماه رمضان نیست و در طول سال ادامه دارد.
گرجی افزود: در ایام خاصی همچون اربعین حسینی، هفته وحدت و هفته دفاع مقدس، تمرکز محتوایی پویش بر محور مقاومت، استقامت و برائت از دشمنان الهی قرار میگیرد.
وی افزود: در همین راستا، هفت آیه شریفه بهعنوان محورهای اصلی پویش «نصر ادامه دارد» انتخاب شدهاند تا گفتمان پیروزی و مقاومت با محوریت قرآن در فضای فرهنگی کشور تداوم یابد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در پایان تأکید کرد: این حرکت فرهنگی و معنوی، نهتنها تجلی پیوند قرآن و مقاومت است، بلکه فرصتی برای زنده نگهداشتن یاد شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده محسوب میشود.
