حجتالاسلام علیاصغر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهیدان هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ دوازدهروزه، اظهار کرد: همانطور که بنیادی برای حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس داریم، لازم است در این هفته علاوه بر تکریم شهدای والامقام و فرماندهان شهید، ارزشهای آن دوران بازخوانی و بازآفرینی شود.
وی با اشاره به مؤلفههای پیروزی در دفاع مقدس اول و دوم، از جمله وحدت مردم، مسئولان و نیروها، افزود: این ارزشها دشمن را به زانو درآورد و امروز ادارات و نهادها وظیفه دارند با برنامههای متنوع، این ایام را پاس بدارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه بازخوانی و یادآوری ارزشها رسالتی همگانی است، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در تعامل با بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نقش سازندهای ایفا میکند و ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها نیز با حضور فعال دین خود را به این حوزه ادا خواهند کرد.
حجتالاسلام گرجی مساجد و روحانیت را از اثرگذارترین اقشار در تبیین ارزشهای دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: مساجد که در زمان دفاع مقدس سنگر اصلی اعزام و پشتیبانی رزمندگان بودند، امروز نیز محور بزرگداشت این هفتهاند و روحانیون همچون گذشته، هدایت و مدیریت جریان معنوی و فرهنگی را بر عهده دارند.
وی افزود: روحانیون با بصیرتافزایی، ارزشها و مفاهیم دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل میکنند تا این اندیشهها در جامعه نهادینه شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در پایان با تأکید بر نقش نهادینهسازی ارزشهای دفاع مقدس گفت: اگر میخواهیم دشمن مأیوس شود و کشور با اقتدار مسیر خود را تا دستیابی به تمدن نوین اسلامی پیش ببرد، باید این ارزشها در نسلهای مختلف زنده و ماندگار شود.
