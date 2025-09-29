به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر کیو تور خاورمیانه فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ با حضور ۶۰ بازیکن از منطقه خاورمیانه به میزبانی امارات برگزار شد. علی قره گوزلو یکی از نمایندگان ایران در این رقابت ها بود که عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

قره گوزلو در دیدار نهایی «علی جلیل» از عراق را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت. پیش از این دیدار، اسنوکرباز ایران «رامی الهوسامی» از لیبی را ۳ بر صفر از پیش رو برداشت. سپس «مینا آواد» از مصر را ۳ بر یک شکست داد. «احسان حیدری نژاد» دیگر نماینده اسنوکر ایران در این رقابت ها بود که ۴ بر یک مغلوب قره گوزلو شد.

علی قره گوزلو در ادامه «عمر عامر» از مصر را ۴ بر صفر شکست داد و اینگونه به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در این مرحله نماینده اسنوکر ایران «خالد علی الکمالی» از کشور میزبان را ۴ بر صفر شکست داد و فینالیست شد. در دیدار نهایی هم «علی جلیل» عراقی ۴ به ۲ مغلوب علی قره گوزلو شد و اینگونه نماینده اسنوکر ایران به عنوان قهرمانی دست یافت.

علی قره گوزلو با این قهرمانی جواز حضور در مسابقات نهایی کیوتور کسب سهمیه فدراسیون حرفه‌ای‌های جهان را کسب کرد. این مسابقات اسفند سال جاری در آلبانی برگزار می‌ شود. او در صورت راهیابی به فینال این رقابت ها می‌تواند همچون حسین وفایی و امیر سرخوش به عضویت فدراسیون اسنوکر حرفه‌ای‌های جهان درآید.