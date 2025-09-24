به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا یک رویداد رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی به حساب می آید. این رقابت ها از دوشنبه (۳۱ شهریور) در سالن Centaur شهر چلتنهام آغاز شد و در حالی تا ۶ مهر ادامه خواهد داشت که حسین وفایی و امیرسرخوش دو نماینده ایران به کار خود پایان داده اند.

در جریان این رقابت ها و در دور نخست، حسین وفایی به مصاف «گری ویلسون» از کشور انگلیس رفت و با نتیجه ۴ بر یک این دیدار را واگذار کرد و از دور رقابت ها حذف شد. امیر سرخوش دیگر نماینده ایران نیز در مرحله اصلی به مصاف «جک جونز» نماینده کشور ولز رفت و با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد.

بدین ترتیب دو نماینده ایران به کار خود در مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا پایان دادند و هیچ سهمیه از جوایز پوندی این رقابت ها صاحب نشدند.

جایزه نقدی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلستان است که به این شرح میان نفرات برتر شرکت کننده توزیع می شود:

* قهرمان: ۱۰۰۰۰۰ پوند انگلیس

* نایب قهرمان: ۴۵۰۰۰ پوند انگلیس

* بازیکنان بازنده نیمه نهایی: هر نفر ۲۰۰۰۰ پوند انگلیس

* بازیکنان بازنده یک چهارم نهایی: هر نفر ۱۲۰۰۰ پوند انگلیس

* بازیکنان بازنده یک هشتم نهایی: هر نفر ۹۰۰۰ پوند انگلیس

* بازیکنان بازنده یک شانزدهم نهایی: هر نفر ۶۰۰۰ پوند انگلیس

* بازیکنان بازنده یک سی و دوم نهایی: هر نفر ۳۰۰۰ پوند انگلیس

* جایزه بالاترین امتیاز بریک: ۵۰۰۰ پوند انگلیس

* مجموع کل جوایز نقدی: ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلیس

مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا که از سال ۱۹۸۵ آغاز شد تا سال ۲۰۰۴ پیگیری شد اما در ادامه برگزاری این رقابت ها لغو شد. بعد از ۱۷ سال و از سال ۲۰۲۱ این رقابت ها به تقویم مسابقات حرفه ای های اسنوکر جهان بازگشت.

«مارک سلب» مدافع عنوان قهرمانی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا است که در دوره پیشین این رقابت ها و در فینال موفق شد «جان هیگینز» اسکاتلندی را با نتیجه ۵ بر ۱۰ شکست دهد و قهرمان ۲۰۲۴ شود.