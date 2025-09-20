حضور نمایندگان اسنوکر ایران در مسابقات کیوتور خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین رویداد مسابقات اسنوکر کیو تور خاورمیانه فصل ( ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵) از ۳۰ شهریور در آکادمی کیو اسپورت شهر دوبی آغاز شده و تا ۲ مهر ادامه خواهد داشت.

۶۰ بازیکن در این مسابقات شرکت دارند. علی قره گوزلو و تیرداد آزادی پور نیز نمایندگان اعزامی ایران هستند.

در دور نخست رقابت های اسنوکر کیو تور خاورمیانه به قید قرعه ۵۶ بازیکن در ۲۸ بازی با یکدیگر روبرو خواهند شد و ۲۸ بازیکن برنده همراه با ۴ بازیکن باقی مانده از ۶۰ نفر، ترکیب ۳۲ نفره راه یافته به دور دوم را تشکیل می دهند.

در روز نخست این مسابقات، علی قره گوزلو در دور اول مسابقات به مصاف «فیصل الهلاوی» از امارات می رود و تیرداد آزادی پور هم با «حسین جعفر» از عراق دیدار می کند.

علی قره گوزلو در صورت پیروزی بر حریف اماراتی اش، روز دوشنبه (۳۱ شهریور) به مصاف برنده بازی «فهد الحمومی» از امارات و «عوف مجید» از عراق خواهد رفت.

تیرداد آزادی پور هم در صورت پیروزی در دیدار روز یکشنبه، با برنده بازی «عبدالله النعیمی» از امارات و «قاسم البلوشی» از عمان رقابت خواهد داشت که روز دوشنبه برگزار می شود.