قالیباف حرم مطهر حضرت معصومه (س) را زیارت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به شهر مقدس قم، سحرگاه امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه و در آستانه رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

محمدباقر قالیباف پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی (حاج رمضان) با قرائت فاتحه به مقام شامخ آن شهید والامقام ادای احترام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور خود در حرم حضرت معصومه (س) با تعدادی از مردم نیز گفتگو کرد.

وی عصر روز گذشته به منظور شرکت در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی به قم سفر کرد.

دیدار و گفتگو با آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید نیز از دیگر روز چهارشنبه برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز قالیباف در سفر به قم است.