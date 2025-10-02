به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری که در مجتمع گردشگری شاسوار سنندج برگزار شد، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی بهرهوری در بخش گردشگری، اظهار کرد: با وجود تنوع و فراوانی ظرفیتها در حوزههای مختلف گردشگری، اعم از طبیعت بکر، فرهنگ اصیل، تاریخ غنی و موقعیت جغرافیایی خاص استان، عملکرد اقتصادی این بخش همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی ناپایدار استان، افزود: کردستان طی دهههای اخیر همواره با توسعهنیافتگی مزمن و ساختاری روبهرو بوده و این مسئله، موجب بروز ناترازیهای متعدد در اقتصاد استان شده است.
وی بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که حدود ۵۷ درصد اقتصاد استان در حوزه خدمات متمرکز است که گردشگری نیز در همین بخش جای دارد، اما سهم آن در تولید ثروت همچنان بسیار پایین است.
محمدی ادامه داد: آنچه امروز مانع اصلی در مسیر رشد گردشگری کردستان است، نه کمبود ظرفیت، بلکه پایین بودن سطح بهرهوری و نبود نظام منسجم بهرهبرداری از این فرصتهاست و این حوزه نیازمند تحول در نگاه، برنامهریزی و اجرای هوشمندانه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با بیان اینکه بخش مهمی از تصمیمات استانی در راستای توسعه گردشگری اتخاذ شده، تصریح کرد: مطابق با بررسیهای انجامشده، بیش از ۳۰ درصد مصوبات شورای برنامهریزی استان بهطور مستقیم و حدود ۶۰ درصد بهصورت غیرمستقیم با موضوع گردشگری در ارتباط است؛ بهویژه توسعه زیرساختهای ارتباطی و راه بهعنوان پیشنیاز توسعه این صنعت، در اولویت قرار داشته است.
وی با اشاره به مزیتهای جغرافیایی، مرزی و تنوع فرهنگی کردستان، اظهار کرد: کردستان از ظرفیتهایی برخوردار است که میتواند میزبان طیف گستردهای از انواع گردشگری از جمله گردشگری رویداد، گردشگری سلامت، گردشگری خلاق و حتی گردشگری فناوریمحور باشد؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاریها هدفمند و مبتنی بر دادههای دقیق باشد.
محمدی در ادامه، توجه به فناوریهای نوین را برای آینده گردشگری استان حیاتی دانست و گفت: استفاده از ابزارهایی همچون هوش مصنوعی، دادهکاوی، و پلتفرمهای دیجیتال میتواند ضمن افزایش بهرهوری، مسیر حرکت گردشگری استان را هموارتر سازد.
وی اذعان کرد: امروزه گردشگر با تلفن همراه خود مقصد را انتخاب، سفر را برنامهریزی و تجربه خود را ثبت میکند؛ ما نیز باید به همین اندازه هوشمند و دقیق عمل کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت مدیریت ارشد استان، همراهی مدیران اجرایی و حضور نیروهای متخصص در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، کردستان بتواند سهم شایستهای از گردشگری ملی کسب کند و به یکی از قطبهای آیندهدار این صنعت در کشور تبدیل شود.
