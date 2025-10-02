شکستگی خط انتقال آب در سایت پمپاژ سیاهگل ایوان رفع شد

مدیر امور آبفای شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: عملیات ترمیم با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت تا قطعی آب برای مشترکین به حداقل برسد.
بابک کریمی توضیح داد: از آنجا که خط لوله در بتن به قطر یک متر محصور شده بود، اجرای عملیات مستلزم بهکارگیری تجهیزات سنگین بود. به همین منظور یک دستگاه بیل مکانیکی مجهز به پیکور اجاره و در محل مستقر شد تا امکان آزادسازی و دسترسی به خط لوله فراهم گردد.
کریمی در پایان تأکید کرد: پس از انجام موفقیتآمیز عملیات، خط انتقال دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت و روند پمپاژ آب از سیاهگل به ایوان بدون مشکل ادامه دارد.
نظر شما