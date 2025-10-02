  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

شکستگی خط انتقال آب در سایت پمپاژ سیاهگل ایوان رفع شد

شکستگی خط انتقال آب در سایت پمپاژ سیاهگل ایوان رفع شد

ایلام - با تلاش شبانه‌روزی پرسنل شرکت آبفای ایوان، شکستگی خط انتقال آب فولادی به قطر ۴۵۰ میلی‌متر در داخل سوله سایت شماره یک پمپاژ سیاهگل با موفقیت ترمیم شد.

مدیر امور آبفای شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: عملیات ترمیم با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت تا قطعی آب برای مشترکین به حداقل برسد.

بابک کریمی توضیح داد: از آنجا که خط لوله در بتن به قطر یک متر محصور شده بود، اجرای عملیات مستلزم به‌کارگیری تجهیزات سنگین بود. به همین منظور یک دستگاه بیل مکانیکی مجهز به پیکور اجاره و در محل مستقر شد تا امکان آزادسازی و دسترسی به خط لوله فراهم گردد.

کریمی در پایان تأکید کرد: پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات، خط انتقال دوباره به مدار بهره‌برداری بازگشت و روند پمپاژ آب از سیاهگل به ایوان بدون مشکل ادامه دارد.

کد خبر 6609004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها