پزشکیان:صنایع آب بر باید به جنوب کشور منتقل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنج شنبه در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار کرد: برای توسعه پایدار در کشور باید خود را ملزم بدانیم که در مصرف انرژی‌ صرفه جویی داشته باشیم چرا که امروز کشور با ناترازی روبرو است و برای گذر از سد ناترازی‌ها راهی جز صرفه جویی و انتقال صنایع آب بر به سواحل جنوبی کشور نداریم.

وی افزود: برای رفع مشکلات استان همه اختیارات را به استانداران واگذار کرده‌ایم و بسترها فراهم شده است ضمن اینکه معتقدیم هرگونه تصمیم گیری در رابطه با استان ها باید با هماهنگی مسئولان استانی و مشورت با آن‌ها باشد.

ضرورت تدوین نقشه راه مشخص برای توسعه استان‌ها

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تدوین نقشه راه مدون برای توسعه مناطق مختلف کشور، اعلام کرد: به مدیرانی که در تهران برای استان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، دستور داده‌ام که باید برای تحقق اهداف توسعه‌ای، حضور مستمر و فعال در استان‌ها داشته باشند تا مشکلات را از نزدیک مشاهده و پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های هیئت دولت، حضور مستمر مدیران در استان‌هاست تا ضمن درک واقعی مشکلات، راهکارهای عملی و مؤثری برای رفع آن‌ها ارائه شود.

چالش‌های تامین آب در استان‌های تهران، البرز و قزوین با اتکابه خلیج فارس قابل حل است

پزشکیان به بحران کمبود آب در استان‌های تهران، البرز، قزوین و مناطق پیرامونی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای اساسی مقابله با این چالش، بهره‌گیری از منابع آب خلیج فارس است که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای این مناطق را تأمین کند.

رئیس جمهور با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها در سال گذشته گفت: میزان بارندگی در سال قبل حدود ۱۴۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با استاندارد ۲۶۰ میلی‌متر، نشان‌دهنده کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی است؛ این موضوع باعث افت قابل توجه ذخایر آبی پشت سدها و تشدید بحران کم‌آبی در سال جاری شده است.

توسعه پایدار نیازمند تناسب میان منابع و مصرف است

وی تاکید کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باید مبتنی بر اصول مدیریت منابع طبیعی باشد و تناسب منطقی میان ظرفیت‌های آبی و میزان مصرف رعایت شود تا از تخریب منابع و بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

پزشکیان ضمن انتقاد از برداشت بی‌رویه آب از چاه‌ها تصریح کرد: این روند منجر به فرونشست زمین شده و در کلانشهر تهران، میزان فرونشست به حدود ۳۰ سانتی‌متر رسیده است که پیامدهای زیان‌باری برای زیرساخت‌ها و محیط‌زیست به دنبال دارد.

پاسخ به تهدیدات تحریمی اروپا و تأکید بر خوداتکایی

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به تهدید کشورهای اروپایی درباره اعمال تحریم‌های مجدد (اسنپ‌بک) اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ما پیش از این خود را تحریم کرده‌ایم. در حالی که بسیاری از کشورها نفت، گاز و سوخت ندارند و وابسته به واردات هستند، ما این منابع را در اختیار داریم اما با مشکلات داخلی و کمبودها روبرو هستیم که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.

