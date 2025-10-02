استاندار ایلام:بازگشایی مرز چیلات یک فرصت طلایی برای توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح پنجشنبه ر نشست با جمعی از شیوخ عرب، بزرگان و متنفذین دشت عباس شهرستان دهلران با قدردانی از مردم، گفت: مردم دشت عباس مولد و زحمتکش هستند و همواره در اقتصاد استان نقش بسزایی دارند.امیدواریم در رفع کاستی‌ها و مشکلات ها مردم این بخش بتوانیم اثرگذار باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای دهلران در حوزه‌های مختلف، افزود: دهلران از لحاظ وسعت رتبه نخست و از حیث جمعیت در رتبه دوم استان را در اختیار دارد، این شهرستان دارای ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی نفت و گاز و گردشگری بوده که ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که این مهم اهمیت این شهرستان را دوچندان می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: هدف دولت چهاردهم و تاکید رییس جمهور حل مشکلات مردم و رسیدگی به مطالبات و خواسته‌های آنان است.

کرمی به موضوع راهها نیز اشاره و بیان کرد: چهارخطه کردن مهران - دهلران - اندیمشک از اولویت‌های دولت چهاردهم است و اکنون ۷۴ کیلومتر از این مسیر به پیمان رفته و ۲۶ کیلومتر دیگر در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: در بحث مشکل آب شرب بهبود نسبی داشتیم و با اقدامات انجام شده مشکل آب دهلران برای همیشه برطرف می‌شود.

استاندار ایلام یادآورشد: در استان ایلام به ازای حدود ۹ دانش آموز یک معلم فعالیت است که باید با یک پراکنش دقیق و صحیح در دستور کار قرار گیرد.

کرمی خاطرنشان کرد: بیمه کشاورزان با همکاری آقای چراغی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیریت بحران تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

وی بازگشایی مرز تجارتی و زیارتی چیلات را یک فرصت طلایی برای توسعه استان ذکر کرد و گفت :۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باید به ظرفیت اقتصادی برای استان تبدیل شود.