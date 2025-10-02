ایران و عراق برای بازگشایی مرز چیلات عزم جدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ظاهر الفرطوسی عصر پنجشنبه در نشستی مشترک میان استاندار ایلام و استاندار میسان عراق که در دهلران با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز چیلات، آن را نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و عراق در همه زمینه‌ها و نمادی از عزم جدی دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک خواند.

وی بیان کرد؛ این پایانه مرزی که پس از سال‌ها پیگیری، شاهد حضور مقامات دو سوی مرز بود، نویدبخش گشایش فصلی نوین در مبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق است.

الفرطوسی با اشاره به نزدیکی این مرز به منطقه آزاد تجاری علی غربی (که در سطح نخست‌وزیری عراق به تأیید رسیده است) و همچنین فاصله کم آن تا بغداد (حدود ۲۷۰ کیلومتر)، چیلات را به یکی از کوتاه‌ترین و اصلی‌ترین مسیرهای تبادل کالا و تردد مسافر میان دو کشور تبدیل خواهد کرد.

استاندار میسان عراق با دعوت رسمی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی، از آنان خواست تا از ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه علی غربی در حوزه‌هایی چون نفت، کشاورزی، گردشگری و فعالیت‌های پیمانکاری استفاده کنند.

وی با اشاره به ذخایر نفتی ارزشمند، قطب کشاورزی و مناطق گردشگری استان میسان، پایانه مرزی چیلات را حلقه ارتباطی تقویت‌کننده پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان ایلام و میسان دانست.

الفرطوسی همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک ایرانی – عراقی برای پیگیری و هماهنگی امور مربوط به پایانه مرزی چیلات تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود این کارگروه به زودی اجرایی شود. این نشست مشترک، با قدردانی استاندار میسان از استقبال گرم مردم و مسئولان ایلام، در فضایی سرشار از امید به آینده همکاری‌های دوجانبه پایان یافت.