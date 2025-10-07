  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

کرمی:ایجاد گذرگاه مرزی چیلات بین ایران و عراق رسمی اعلام شد

کرمی:ایجاد گذرگاه مرزی چیلات بین ایران و عراق رسمی اعلام شد

ایلام - استاندار ایلام گفت: ایجاد گذرگاه مرزی چیلات بین ایران و عراق رسمی اعلام شده است.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از موافقت وزارت امور خارجه عراق با ایجاد یک گذرگاه مرزی جدید از سمت ایران در مقابل گذرگاه چیلات خبر داد و این تصمیم را نقطه عطفی در توسعه تجارت و تعاملات مرزی میان دو کشور دانست.

وی با اشاره به نامه رسمی وزارت امور خارجه عراق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت: بر اساس اعلام طرف عراقی، ایجاد گذرگاه مرزی جدید روبه‌روی چیلات مورد موافقت قرار گرفته است. این گذرگاه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات، مبادلات تجاری، و تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق باشد.

وی افزود: «گذرگاه چیلات در دهلران و علی غربی در میسان عراق»مقابل آن در خاک عراق، دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی است و فعال‌سازی این مسیر مرزی علاوه بر سهولت رفت‌وآمد، رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری را برای استان ایلام و استان‌های همجوار در پی خواهد داشت.

استاندار ایلام با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی استان گفت: بلافاصله پس از اعلام رسمی موافقت طرف عراقی، هماهنگی با وزارت امور خارجه و گمرک جمهوری اسلامی آغاز شده تا روند ایجاد و تجهیز گذرگاه جدید تسریع و به بهترین شکل انجام شود.

کرمی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر مزایای اقتصادی، می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی مردمی و فرهنگی، روابط دو ملت ایران و عراق را مستحکم‌تر کند.

کد خبر 6614704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها