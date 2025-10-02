عزیزان:کشت پاییزه محصول کشاورزی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان صبح پنجشنبه در یک سفر کاری فشرده به شهرستان بدره، ضمن تأکید بر همت ستودنی کشاورزان این منطقه، دستورات برای بهره‌برداری حداکثری و سریع از زیرساخت‌های آبیاری آماده‌شده صادر کرد. محور اصلی این دستور، آغاز فوری کشت پاییزه با تمرکز بر محصول استراتژیک کلزا بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با حضور در ایستگاه‌های پمپاژ روستاهای زید، زرانگوش و تلخاب، روند پیشرفت پروژه‌های آبرسانی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی در دیدار با عوامل اجرایی و نمایندگان بهره‌برداران، بر لزوم شتاب بخشیدن به عملیات آبیاری و آغاز کشت پاییزه در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و اعلام نمود: مزارع قابل اجرا باید فوراً و با اولویت محصول کلزا زیر کشت قرار گیرند. تعلل در این زمینه پذیرفته نیست.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، تکمیل نواقص ایستگاه‌های پمپاژ و تشکیل تعاونی آب‌بران را حیاتی خواند و خواستار همکاری جدی بهره‌برداران و نهادهای مربوطه برای تحقق این امر شد. کرمی، مدیر آب و خاک سازمان نیز در این رابطه متعهد شد که تمامی هزینه‌های جاری برای راه‌اندازی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات در کمترین زمان ممکن تأمین شود.

رئیس سازمان با قدردانی ویژه از کشاورزان بدره که همواره جلوتر از برنامه‌های سازمان عمل می‌کنن، یک وعده مهم به مردم این شهرستان داد.

وی گفت: تلاش می‌کنم هفته‌ای یک‌بار شخصاً به بدره بیایم و از نزدیک روند امور و پروژه‌ها را برای اطمینان از رفع موانع و تسریع در اقدامات پیگیری کنم.