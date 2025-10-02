جراره: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره صبح پنح شنبه در نشست با رئیس جمهور بر عدالت آموزشی و مهارت‌آموزی تاکید کرد و اظهار کرد: توجه به توسعه هنرستان‌ها در استان باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: کمبود معلم و کلاس درس از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش استان هرمزگان به شمار می رود از این رو از رئیس جمهور و استاندار هرمزگان درخواست داریم به کیفیت آموزش و توسعه هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی در استان توجه ویژه داشته باشند.

عضو کمسیون آموزش مجلس توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی، وجود معلمان با انگیزه و هدفمند و توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش را امری ضروری دانست و عنوان کرد: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط آب وهوایی زودتر از سایر نقاط کشور مستهلک شده و نیاز بروزرسانی و تغییر پیدا می کنند.

این نماینده مجلس کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان هرمزگان را از مشکلات حاد استان هرمزگان دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار گسترده صنایع در غرب بندرعباس احداث بیمارستان تخصصی در کنار صنایع از نیازهای فوری استان هرمزگان است.