  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

جراره: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد

جراره: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد

بندرعباس-نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط آب وهوایی زودتر از سایر نقاط کشور مستهلک شده و نیاز به بروزرسانی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره صبح پنح شنبه در نشست با رئیس جمهور بر عدالت آموزشی و مهارت‌آموزی تاکید کرد و اظهار کرد: توجه به توسعه هنرستان‌ها در استان باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: کمبود معلم و کلاس درس از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش استان هرمزگان به شمار می رود از این رو از رئیس جمهور و استاندار هرمزگان درخواست داریم به کیفیت آموزش و توسعه هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی در استان توجه ویژه داشته باشند.

عضو کمسیون آموزش مجلس توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی، وجود معلمان با انگیزه و هدفمند و توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش را امری ضروری دانست و عنوان کرد: هنوز مدارس کانکسی در هرمزگان وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط آب وهوایی زودتر از سایر نقاط کشور مستهلک شده و نیاز بروزرسانی و تغییر پیدا می کنند.

این نماینده مجلس کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان هرمزگان را از مشکلات حاد استان هرمزگان دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار گسترده صنایع در غرب بندرعباس احداث بیمارستان تخصصی در کنار صنایع از نیازهای فوری استان هرمزگان است.

کد خبر 6609096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها