  1. استانها
  2. یزد
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

حسن پور: بسیج ضابطی توانمند در خدمت نظام است

حسن پور: بسیج ضابطی توانمند در خدمت نظام است

یزد-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، بسیج را حلقه ارتباط مؤثر میان مردم و حاکمیت دانست و گفت: روحیه بسیجی باید در همه ارکان نظام اسلامی تسری یابد تا چرخ پیشرفت کشور با شتاب حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در نشست با فرماندهان نواحی و حوزه های بسیج یزد، با اشاره به نقش بسیج در دوران جنگ ۱۲ روزه و تأمین امنیت، اظهار داشت: بسیج در شرایط حساس، بازوی توانمند نظام اسلامی بوده و به عنوان ضابط خاص، بدون چشم‌داشت و توقع، در میدان خدمت حضور دارد.

وی با بیان اینکه بسیج به عنوان ضابط خاص تحت نظارت سپاه، در صورت مشاهده جرم مشهود می‌تواند اقدام قانونی انجام دهد، افزود: احراز شرایط جرم مشهود نیازمند دقت بالاست و نباید در هیچ شرایطی حقوق شهروندی نادیده گرفته شود.

دادستان یزد همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین ضابطین عام و خاص تأکید کرد و گفت: در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی جدی وجود دارد تا اقدامات و برنامه ها دقیق‌تر و موثرتر انجام شود.

حسن پور در پایان تصریح کرد: التزام به قانون و تبعیت از فرامین صادره، می‌تواند نیروی بسیجی را به نیرویی بسیار قوی و اثر گذار در شرایط حساس بدل کند.

کد خبر 6609137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها