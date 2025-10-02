حسن پور: بسیج ضابطی توانمند در خدمت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنپور در نشست با فرماندهان نواحی و حوزه های بسیج یزد، با اشاره به نقش بسیج در دوران جنگ ۱۲ روزه و تأمین امنیت، اظهار داشت: بسیج در شرایط حساس، بازوی توانمند نظام اسلامی بوده و به عنوان ضابط خاص، بدون چشمداشت و توقع، در میدان خدمت حضور دارد.
وی با بیان اینکه بسیج به عنوان ضابط خاص تحت نظارت سپاه، در صورت مشاهده جرم مشهود میتواند اقدام قانونی انجام دهد، افزود: احراز شرایط جرم مشهود نیازمند دقت بالاست و نباید در هیچ شرایطی حقوق شهروندی نادیده گرفته شود.
دادستان یزد همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین ضابطین عام و خاص تأکید کرد و گفت: در این زمینه نیاز به برنامهریزی جدی وجود دارد تا اقدامات و برنامه ها دقیقتر و موثرتر انجام شود.
حسن پور در پایان تصریح کرد: التزام به قانون و تبعیت از فرامین صادره، میتواند نیروی بسیجی را به نیرویی بسیار قوی و اثر گذار در شرایط حساس بدل کند.
