به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با فرماندهان نواحی و حوزه های بسیج یزد اظهار داشت: رعایت قانون باید به عنوان یک اصل اساسی در همه ارکان نظام جمهوری اسلامی حاکم باشد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه همه باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانیم، افزود: در هر مأموریتی، تسلط کامل بر مبانی و موازین قانونی ضروری است.

این مقام قضایی بر ضرورت آموزش منظم و مستمر ضابطین تاکید کرد و گفت: اگر این آموزش ها به خوبی انجام شود، حمایت کامل از ضابطین صورت می‌گیرد و آنان قادر خواهند بود به موقع و براساس قوانین و بدون دغدغه نسبت به انجام مأموریت خود اقدام کنند.

وی شبکه‌سازی در محلات را یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور برشمرد و اظهار داشت: بسیج می تواند در حوزه شبکه‌سازی ورود جدی داشته باشد، چرا که این کار نیازمند صبر، تخصص و شناخت عمیق از محلات است و تنها بسیج می‌تواند به دلیل حضور مستمر در کف میدان و شناخت دقیق محلات این رسالت مهم را به انجام برساند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تشکیل قرارگاه برای ساماندهی و هماهنگی نیروهای بسیجی ضرورت دارد، زیرا بدون آن فعالیت‌ها پراکنده و سلیقه‌ای خواهد بود، اما قرارگاه می‌تواند با تعیین اولویت‌ها، اقدامات را با نظم و ضابطه پیش ببرد.

وی تصریح کرد: با شبکه‌های محلی می‌توان اطلاعات دقیق از وضعیت محلات جمع‌آوری و برای رفع آسیب‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی کرده و در مسیر امنیت پایدار در جامعه گام برداشت.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه ابراز داشت: نقش نیرو های بسیجی در ناامن کردن شبکه های ارتباطی معاندین با انجام مأموریت های میدانی بی بدیل بود و ضرورت دارد در فرصت های مقتضی با انتقال تجربه به تعمیق فعالیت های این نهاد انقلابی پرداخت.

در این نشست که در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و نشست با اقشار و نخبگان و فرهختگان انجام شد، ابتدا تعدادی از فرماندهان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.