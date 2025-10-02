  1. فرهنگ و ادب
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

«درس سحر» را از کلام حافظ بخوانیم

«درس سحر» را از کلام حافظ بخوانیم

تازه‌ترین اثر مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی با نام «درس سحر» در دفتر نشر معارف به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درس سحر» اثر جدید آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی، شامل شرح ابیاتی از حافظ شیرازی است که به تازگی توسط نشر معارف منتشر شد.
غزل‌های عارفانه و حکمت‌آموز خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، قرن‌هاست که جان‌های تشنه حقیقت و معرفت را سیراب می‌کند. کلام عارفانه حافظ سبب شده که او به «لسان الغیب» معروف شده و ترکیبی شگفت‌انگیز از هنر، حکمت و عرفان را ارائه می‌دهد که در هر عصری طراوت و تازگی خود را حفظ کند.

«درس سحر» متن پیاده‌شده و تدوین‌شده سلسله جلساتی است که مرحوم آیت‌الله حائری در دهه ۸۰ به شرح ابیاتی از حافظ در حافظیه شیراز پرداخته‌ است. این اثر نه تنها تحلیلی ادبی، بلکه گشایشی روحانی و معرفتی به سوی دنیای پر رمز و راز شعر حافظ است.

حجت‌الاسلام محمدرضا رنجبر، که در تشکیل این جلسات نقش داشته، می‌گوید:استاد حائری با ذوق عرفانی و آگاهی عمیق به مبانی دینی، ابیات حافظ را با نگاهی نوین شرح می‌داد.

امید است این اثر ارزشمند، دریچه‌ای نو به سوی فهم عمیق‌تر معارف عرفانی و ادبیات فارسی بگشاید.

این اثر در مهرماه ۱۴۰۴به قیمت ۳۶۰هزار تومان به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از دفتر نشر معارف به آدرس https://nashremaaref.ir/ تهیه کنند.

