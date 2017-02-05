باید فرهنگ توحید را جانشین فرهنگ شرک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش و نمایشگاه بین المللی اندیشه های راقی صبح امروز با حضور اندیشمندان ایرانی و جهان عرب افتتاح شد.

این همایش در دو بخش صبح و عصر با سخنران های مختلف در سالن غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

سخنران بخش دوم این مراسم آیت الله حائری شیرازی امام جمعه سابق شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری بود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها روی این موضوع تاکید کرده اند که جهان بر سر یک پیچ تاریخی قرار دارد، منظور از پیچ تاریخی هم انتقال قدرت از مستکبرین به مستضعفین است. صالحان و مستضعفین همان موحدین یا وارثان زمین هستند. وقتی می گوییم عالم پر از ظلم و جور می شود یعنی گفتمان ها پر از شرک می شود و وقتی می گوییم عالم پر از عدل می شود یعنی گفتمان پر از توحید می شود. لذا عدل و داد از آثار توحید و ظلم و جور آثار شرک هستند.

وی در ادامه خطاب به حاضرین در سالن گفت: سئوال من از شما این است اگر، اتفاقی نیفتاده بود و انقلاب به اینجا نمی رسید پاسخ معلوم است اگر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نبودند ما هلاک و مغلوب شده بودیم. پس مشخص است که گفتمان آنها گفتمان عدل است. خواسته من از شما دست اندرکاران این برنامه این است که فرهنگ توحیدی را از نوشته های رهبر و امام بیرون بکشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: غرب به عالم، شرک تزریق می کند. غرب، یهود، انگلستان و آمریکا با شما در نشر ایمان نمی جنگند بلکه محل نزاع آنها با شما در شرک است. تنها اجازه پرده برداری و تعریف شرک را نمی دهند. دلیلش هم این است که می خواهند اگر کسی مشرک شد نداند که کارش شرک است. معرفی اندیشه های رهبری یک کار توحیدی است و در مقابل دیگران که از شیطان اطاعت می کنند شما از اطاعت الله حرف می زنید.

وی همچنین اضافه کرد: چرا داعش خطری برای اسلام است؟ چون حرف کسی را گوش می دهد و اطاعت می کند که ذلیل خدا نیست. از همین جا مشخص می شود که ولایت محل نزاع است. آنچه امام و رهبری را از بقیه جدا می کند این است که آنها مطیع خدا هستند و تا نداند که خدا راضی است یا نه تتبع کلام نمی کند. آنچه که می تواند شما را به هم نزدیک کند همین است که همگی می خواهید موحد باشید و در عالم، توحید را نشر دهید ولی باید قبل از توحید، شرک را تعریف کنید. کشور ما شاه را برانداخت ولی شاهک ها هنوز برانداخته نشده اند. باید اندیشه هایی که شاهساز بود برود و اندیشه هایی که امام را به ایران آورد بیاید. امام خمینی مومن و تحت ولایت بود. شاه هم مومن بود ولی مومن اسمی بود نه رسمی. به عبارتی می توان گفت شاه یک کافر رسمی بود و آمریکا به آن ولایت داشت. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب خودش را به خدا سپرده و دنبال این است که خدا چه می خواهد. کسی که می خواهد ولایت الله باشد باید از خدا قدرت بگیرد و در این ولایت قدرت خودش را خرج کند.

حائری شیرازی ادامه داد: برای در ولایت الله بودن، خوب بودن مهم است اما ولی امری موحد است که از راه خدا و رسول به ولایت برسد و در این راه ولایتش را خرج کند. باید فرهنگ توحید را جانشین فرهنگ شرک کنیم. روح تمام بیانات رهبری هم نشان دهنده تاکید ایشان بر شرک شناسی و نشان دادن راه توحید است. توصیه من به شما این است که گفتمان شرک را تبیین کنید تا توحید واقعی مشخص شود. علاوه بر آن نیات خود را الهی کنید تا مستقیم به بالا بیایید. اگر عالم موحد شود گلستان می شود. انسان موحد عاشق خدا می شود و اگر عاشق خدا شود از خودش خسته و بیزار می شود و وقتی از او تعریف می کنند اذیت می شود. ممکن است که همه شما که در این همایش شرکت دارید اختلاف سلیقه و فرهنگ داشته باشید اما همین اختلافهایتان هم نعمت است. باید تلاش کنید با یکدیگر ترکیب بشوید و از امکانات فضای مجازی استفاده کنید. چون فضای مجازی فاصله ها را کم کرده ضمن اینکه همه چیز در حافظه پایدار آن می ماند.

این استاد حوزه تصریح کرد: ممکن است از من بپرسید که تو چه می کنی؟ بنده باید بگویم من دنبال اینم هستم که علوم انسانی اسلامی یعنی احکام اسلام را به زبان علمی بیان و از آن دفاع کنم طوری که حتی در دانشگاه سوربن و هاروارد هم قابل دفاع باشد. اساتید دانشگاهها معمولا مغرض نیستند. بنابراین اگر دانشمندان یک دانشگاهی، علمی بودن اسلام را بفهمند حتما آن را می پذیرند. همه تلاش من مطرح کردن احکام اسلام با دلایل علمی و گرفتن موافقت و تایید از دانشگاهها و اساتید آنها است. خواسته من از شما هم همین است که اسلام را درست تبیین کنید تا اساتید دانشگاهها، آن را بپذیرند.

وی در آخری بخش از سخنرانی اش خطاب به دست اندرکاران برگزاری این همایش گفت: کار بسیار خوبی انجام دادید و مشخص است که همه شما فرزند قم هستید چون امام و رهبری هم تربیت شده قم بودند. من امروز با دیدن این نمایشگاه و برگزاری همایش احساس کردم ظهور نزدیک است چون کارهایتان بوی ظهور می دهد.