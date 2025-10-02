فریدون کلباد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عیادت از دانشآموز که بر اثر حمله سگ ولگرد مجروح شده بود، بر پیگیری سریع درمانی و قضایی این حادثه تأکید کرد و گفت:این حادثه ناگوار که پس از پایان ساعات مدرسه در یکی از مناطق شهری تنکابن رخ داد، موجب جراحت جدی دانشآموز و انتقال فوری وی به بیمارستان شد.
کلبادینژای، با ابراز تأسف عمیق و همدردی با خانواده دانشآموز آسیبدیده، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع از سوی مراجع قضایی و درمانی تأکید کرد و گفت:حمایت همهجانبه از دانشآموزان و تضمین امنیت روانی و جسمی آنان، از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش مازندران است و اجازه نخواهیم داد چنین حوادث تلخی تکرار شود.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول برای رسیدگی فوری به موضوع، جبران خسارت وارده و بررسی عوامل زمینهساز این حادثه در حال انجام است و نتایج آن بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است که با مشارکت نهادهای مسئول شهری و خدماتی، اقدامات پیشگیرانه مؤثر برای کنترل و ساماندهی حیوانات ولگرد در مناطق شهری صورت گیرد.
