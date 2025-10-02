  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

کلبادی نژاد: درمان دانش آموز مجروح تنکابنی پیگیری می‌شود

تنکابن- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن عیادت از دانش‌آموزی‌ که بر اثر حمله سگ ولگرد مجروح‌شده بود، بر پیگیری سریع درمانی و قضایی این حادثه تأکید کرد.

فریدون کلباد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عیادت از دانش‌آموز که بر اثر حمله سگ ولگرد مجروح شده بود، بر پیگیری سریع درمانی و قضایی این حادثه تأکید کرد و گفت:این حادثه ناگوار که پس از پایان ساعات مدرسه در یکی از مناطق شهری تنکابن رخ داد، موجب جراحت جدی دانش‌آموز و انتقال فوری وی به بیمارستان شد.

کلبادی‌نژای، با ابراز تأسف عمیق و همدردی با خانواده دانش‌آموز آسیب‌دیده، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع از سوی مراجع قضایی و درمانی تأکید کرد و گفت:حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان و تضمین امنیت روانی و جسمی آنان، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش مازندران است و اجازه نخواهیم داد چنین حوادث تلخی تکرار شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی فوری به موضوع، جبران خسارت وارده و بررسی عوامل زمینه‌ساز این حادثه در حال انجام است و نتایج آن به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است که با مشارکت نهادهای مسئول شهری و خدماتی، اقدامات پیشگیرانه مؤثر برای کنترل و ساماندهی حیوانات ولگرد در مناطق شهری صورت گیرد.

کد خبر 6609166

