آیین رونمایی و نقد مجموعه شعر کوردی«جفتی گیس لفانگ» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی آیینی مجموعه شعر کوردی " جفتی گیس لفانگ" اثر شاعر نام آشنای ایلامی سمیه مهری با حضور مسئولین، اساتید، هنرمندان و علاقمندان به فرهنگ و هنر در محل سالن جلسات باشگاه فرهنگیان ایلام رونمایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این رویداد فاخر فرهنگی، علی هلشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، یونس قیطانی معاون فرهنگی و رسانه ای و دکتر اکبر امیدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، سمیه حیدری مدیر کل کتابخانه های استان و جمعی از اساتید و شاعران برجسته ی استان حضور داشتند.

این برنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با همراهی دبیرخانه زبان و ادبیات کوردی ایلام و انجمن شعر کوردی " به یان " ایلام و موسسه فرهنگی هنری عصر پیام ایلام به عنوان مجری، برگزار شد.