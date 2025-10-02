به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان و معتمدان شهر مرزی کرند، از عزم جدی دولت چهاردهم برای توسعه زیرساختها و خدمات این منطقه خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای استقرار نمایندگی ادارات، فعالسازی جمعیت هلال احمر، تأمین آمبولانس، ارتقای درمانگاه شبانهروزی، توسعه فضاهای ورزشی، نصب آبشیرینکن و تخصیص اعتبار به شهرداری کرند، گفت: نگاه دولت به مناطق مرزی، نگاهی راهبردی و عدالتمحور است.
استاندار گلستان گفت: تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری کرند، رفع اختلافات اراضی منابع طبیعی با اهالی، بهسازی جاده داشلیبرون به کرند و اختصاص قیر رایگان در دستور کار است.
وی با اشاره به بودجه ۲۴۰ میلیارد ریالی شهرداری کرند در سال جاری، افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال از این بودجه از محل اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأمین شده و در حال پرداخت است و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز به شهرداری کرند، اختصاصپیدا می کند.
استاندار گلستان افزود: دولت با برنامهریزی دقیق، در مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی گام برمیدارد.
