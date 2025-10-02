عارف بهمنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقاء سلامت حوزههای آبخیز، حفظ و استحصال آب، کنترل فرسایش و افزایش تابآوری در برابر مخاطرات اقلیمی، طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ عملیات اجرایی آبخیزداری در سطح ۴۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان انجام شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت، مطالعات تفصیلی در سطح ۲۰۷ هزار هکتار از حوزههای آبخیز انجام شده و مجموع اعتبارات اختصاصیافته به این طرحها بالغ بر ۱,۴۸۸ میلیارد ریال بوده است.
بهمنی با اشاره به اهداف کلان این اقدامات تصریح کرد: تمامی این پروژهها در راستای رفع چالشهای مربوط به منابع آب و خاک، افزایش بهرهوری، کاهش خسارات ناشی از سیل و خشکسالی و پایداری زیستبومهای محلی اجرایی شدهاند.
وی افزود: استان کردستان با توجه به موقعیت خاص توپوگرافی و تنوع اقلیمی، نیازمند اقدامات مستمر آبخیزداری است تا بتوان از منابع طبیعی به شکل پایدار بهرهبرداری کرد.
برنامهریزی برای سال ۱۴۰۴ با اعتباری بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد ریال
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی کردستان در ادامه با اشاره به برنامههای پیشرو گفت: برای سال ۱۴۰۴ نیز عملیات اجرایی در سطح ۱۷ هزار و ۱۶۷ هکتار و مطالعات تفصیلی در سطح ۵۳ هزار هکتار برنامهریزی شده که با اعتباری بالغ بر ۱,۷۸۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها در سال جاری، امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته تابآوری مناطق را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش دهیم و از فرسایش خاک و هدررفت منابع آب جلوگیری کنیم.
بهمنی در پایان تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی در اجرای طرحهای آبخیزداری یک اصل اساسی است و بدون همراهی مردم، موفقیت کامل پروژهها ممکن نخواهد بود و تلاش کردهایم در تمامی مراحل، از ظرفیت بومی، مشاوران محلی و دانش بومی بهرهمند شویم.
نظر شما