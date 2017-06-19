اختصاص ۱۱میلیارد ریال اعتبار جهت مطالعه حوزه های آبخیز هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور گفت: اعتبار فوق از محل منابع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و استانی برنامه آبخیزداری در سال ۱۳۹۶ جهت انجام ۱۴ طرح مطالعاتی در سطح ۲۷۰ هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان به تصویب رسیده است.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان افزود: انجام مطالعات حوزه های آبخیز در فاز تفصیلی – اجرایی در ۹ حوزه، مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک، اقتصادی – اجتماعی و اثربخشی فعالیت های آبخیزداری در ۳ حوزه، مطالعات شناسایی کانون های بحرانی فرسایش خاک در سطح استان و مطالعات جامع سیلخیزی استان از جمله طرح های مطالعات مصوب برنامه آبخیزداری در سال جاری هستند.

وی تصریح کرد: مطالعات آبخیزداری در فاز توجیهی در سطح دو میلیون و ۳۱ هزار و ۱۲۳ هکتار و در فاز تفصیلی – اجرایی در سطح ۸۲۷ هزار و ۹۸۹ هکتار از حوزه های آبخیز استان به انجام رسیده است.

حسین پور در پایان با اشاره به شرایط اقلیمی استان و اثربخشی طرحهای آبخیزداری در پیشگیری از مخاطرات طبیعی، نظیر سیل، خشکسالی، فرونشست زمین، فرسایش خاک و همچنین تقویت منابع آب، بهبود تولید کشاورزی و در نهایت پایداری عرصه های منابع طبیعی بر ضرورت توسعه مطالعات حوزه های آبخیز استان تاکید کرد.