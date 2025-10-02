به گزارش خبرنگار مهر، براساس ارزیابیهای انجام شده ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی و سازمان جهاد کشاورزی استان دستگاه برتر در گروه تولیدی شد.
براساس این ارزیابیها ادارهکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر در گروه سلامت و رفاه اجتماعی و ادارهکل استاندارد استان بهعنوان دستگاه برتر در گروه عمومی، امنیتی و قضایی معرفی شد.
همچنین شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت و ادارهکل امور مالیاتی استان دستگاه برتر در گروه اقتصادی و مالی مشخص و معرفی شد.
براساس ارزیابیهای انجام شده شرکت گاز چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر در بهرهوری در مصرف انرژی و پارک علم و فناوری استان بهعنوان دستگاه برتر در تحقق شعار سال انتخاب شد.
همچنین ادارهکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر در گروه تولیدی و ادارهکل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بهعنوان دستگاه برتر در گروه سلامت و رفاه اجتماعی معرفی شد.
بانک سپه چهارمحال و بختیاری دستگاه برتر در بین بانکهای مشارکتکننده و شهرداری شهرکرد دستگاه برتر در بین شهرداریهای مشارکتکننده اعلام شد.
