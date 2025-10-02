به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با شورای اداری استان با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از ظهر پنجشنبه برگزار و اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ انتخاب شد.

بر این اساس، اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در عملکرد سال گذشته به عنوان «دستگاه برتر در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی» در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی برگزیده شد.

در بخشی از تقدیرنامه که به امضای استاندار چهارمحال و بختیاری و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رسیده خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آمده است:

فرآیند ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت نوین، نقش مهمی در تعالی سازمانی، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور ایفا می‌کند. اجرای دقیق این فرآیند نه تنها موجب شناسایی نقاط قوت و بهبود مستمر در دستگاه‌های اجرایی می‌شود، بلکه بستر دستیابی به توسعه پایدار و برنامه‌های کلان ملی را فراهم می‌کند.

به پاس این موفقیت برجسته، مراتب تقدیر و قدردانی خویش را به جنابعالی و همکاران فرهیخته آن دستگاه تقدیم می‌داریم. رجای آن داریم که با اتکال به خداوند متعال، روحیه جهادی و استمرار کوشش‌های متعهدانه در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری مزین به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف استان و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره برخوردار از موفقیت و حمایت‌های الهی باشید.