  1. استانها
  2. فارس
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

بیانی: دانشگاه‌ها مفاهیم دفاع مقدس را به نسل‌های آینده منتقل کنند

شیراز-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با بیان اینکه دانشگاه‌ها رسالت نشر ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس دارند، گفت:رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌ آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی «از دفاع مقدس هشت‌ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه» با بیان اینکه دانشگاه‌ها رسالت خطیری در حفظ و نشر ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس دارند، گفت: رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی با مرور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: دفاع مقدس فقط یک جنگ نظامی نبود، بلکه تجلی ایمان، شجاعت و دفاع از انسانیت بود. امروز نیز ملت ایران در کنار مردم مظلوم لبنان و غزه ایستاده است، زیرا دفاع از حق، مرز نمی‌شناسد.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با اشاره به اینکه دانشجویان امروز را ادامه‌دهندگان راه شهدا دانست و تصریح کرد: رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

