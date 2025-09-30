به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی «از دفاع مقدس هشت‌ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه» با بیان اینکه دانشگاه‌ها رسالت خطیری در حفظ و نشر ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس دارند، گفت: رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی با مرور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: دفاع مقدس فقط یک جنگ نظامی نبود، بلکه تجلی ایمان، شجاعت و دفاع از انسانیت بود. امروز نیز ملت ایران در کنار مردم مظلوم لبنان و غزه ایستاده است، زیرا دفاع از حق، مرز نمی‌شناسد.

مدیرکل بنیاد شهید فارس با اشاره به اینکه دانشجویان امروز را ادامه‌دهندگان راه شهدا دانست و تصریح کرد: رسالت دانشگاه‌ها تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده است.