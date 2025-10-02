سردار جاویدان: اختلاس ۵۰ میلیارد ریالی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیاکبر جاویدان با تشریح جزئیات این خبر اظها: کرد در پی وصول اخبار واصله مبنی بر بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات گسترده در یکی از ادارات استان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای کارشناسی پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی اطلاعاتی و میدانی و با گردآوری اسناد و مدارک معتبر، موفق به شناسایی سه متهم اصلی شدند و این افراد با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.
سردار جاویدان ادامه داد: متهمان در مواجهه با مستندات غیرقابل انکار، به اختلاس بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ اعتراف و پرونده آنان پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی ارسال و با قرار قانونی روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از بیتالمال و مقابله با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: سازمان انتظامی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با سوءاستفاده از جایگاه اداری و اموال عمومی، منافع مردم و نظام را به مخاطره اندازند.
