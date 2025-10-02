  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

سردار جاویدان: اختلاس ۵۰ میلیارد ریالی در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک پرونده اختلاس ۵۰ میلیارد ریالی در یکی از ادارات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان با تشریح جزئیات این خبر اظها: کرد در پی وصول اخبار واصله مبنی بر بروز سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات گسترده در یکی از ادارات استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های کارشناسی پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی اطلاعاتی و میدانی و با گردآوری اسناد و مدارک معتبر، موفق به شناسایی سه متهم اصلی شدند و این افراد با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.

سردار جاویدان ادامه داد: متهمان در مواجهه با مستندات غیرقابل انکار، به اختلاس بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ اعتراف و پرونده آنان پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی ارسال و با قرار قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از بیت‌المال و مقابله با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: سازمان انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از جایگاه اداری و اموال عمومی، منافع مردم و نظام را به مخاطره اندازند.

