جانشین سپاه بوشهر: استقامت و ولایتمداری رمز پیروزی بر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه اظهار کرد: امروز ما بر فراز قله سرافراز تاریخ ایستاده‌ایم و آیندگان به ملت ایران افتخار خواهند کرد.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه همه توطئه‌های دشمنان بر جدایی ملت از انقلاب اسلامی و آرمان های آن متمرکز شده است، افزود: در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۰ کشور جهان به حمایت از صدام پرداختند و هدف اصلی آنها نظام اسلامی بود، اما مردم ایران با ایستادگی و مقاومت به پیروزی رسیدند.

سردار دشتی تصریح کرد: دشمنان پس از جنگ تحمیلی نیز دست از خیانت و جنایت برنداشتند اما ملت ایران در سایه ایمان، ولایتمداری و انسجام ملی توانستند مسیر دشوار را با موفقیت پشت سر بگذارند.

وی با اشاره به دلایل پیروزی‌های ملت ایران یادآور شد: ایمان و توکل بر خدا، رهبری داهیانه امامین انقلاب و ولایتمداری مردم، وحدت و انسجام ملی، قدرت بازدارندگی و صبر و استقامت ملت ایران از مهم‌ترین عوامل شکست توطئه‌های دشمنان و پیروزی ملت ایران بوده است.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران با اتحاد و انسجام بر خلاف نظر و خواسته دشمنان با وجود مشکلات اقتصادی به پشتیبانی از نظام وارد میدان شدند و دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نیز هر کشوری در هر کجای جهان کوچک‌ترین حرکتی علیه انقلاب و نظام اسلامی انجام دهد، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد.

وی با تقدیر از خدمات سرهنگ پاسدار شهسوار حاجی‌پور فرمانده پیشین سپاه گناوه گفت: ایشان فرمانده‌ای پرتلاش، مقتدر، متعهد و انقلابی هستند که نقش ارزشمندی در تثبیت امنیت و خدمت‌رسانی به مردم داشتند و ما به این فرماندهان افتخار می کنیم.

وی همچنین با تبریک به سرهنگ اسکندری فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه، افزود: انتظار می‌رود با تداوم وحدت و انسجام و تعامل با همه اقشار مسیر نورانی انقلاب اسلامی با موفقیت و افتخار ادامه یابد.

سردار دشتی تاکید کرد: ما در کسوت پاسداری، خدمتگزار مردم هستیم و به این خادمی افتخار می‌کنیم خدا را شاکریم که خداوند توفیق پاسداری از این نظام و انقلاب را نصیب ما کرده است.

وی گفت: شهرستان گناوه از شهرستان های مهم و تاثیرگذار و دارای جایگاه ویژه ای در استان و کشور است و با همکاری همه مسئولان و مردم، می‌تواند مسیر موفقیت را با قدرت ادامه دهد.

در این آیین سرهنگ اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.