۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

امام جمعه بندرریگ: پاسداری از انقلاب لطف بزرگ الهی به سپاه است

گناوه- امام جمعه بندرریگ گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی لطف بزرگ خداوند به سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی است و باید این نعمت الهی را قدر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصلح بعد از ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین سپاه گناوه اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی لطف بزرگ خداوند به سپاه پاسداران و نیروهای نظامی است و باید این نعمت الهی را قدر دانست.

وی افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در همه عرصه‌ها پرچمدار افتخار بوده و برای اعتلای انقلاب اسلامی گام‌های بزرگی برداشته است.

امام جمعه بندرریگ با اشاره به نقش برجسته پاسداران در جبهه مقاومت بیان کرد: امروز به برکت مجاهدت‌های پاسداران انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت در همه کشورهای همسو با نظام اسلامی در برابر جبهه استکبار با سرافرازی ایستاده است.

امام جمعه بندرریگ: پاسداری از انقلاب لطف بزرگ الهی به سپاه است

حجت‌الاسلام مصلح در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های فرمانده پیشین سپاه انصارالحسین (ع) گناوه گفت: سرهنگ حاجی‌پور، در مدت مسئولیت خود با عزم انقلابی و روحیه جهادی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و منویات مقام معظم رهبری گام برداشت و امروز حضور جمعیت پرشور در این مراسم نشان‌دهنده رضایت عمومی جامعه انقلابی از خدمات وی است.

وی در پایان برای فرمانده جدید سپاه ناحیه گناوه نیز آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم با یاری و همراهی مردم و مجموعه‌های انقلابی، در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری گام‌های موثری برداشته شود.

در این آیین سرهنگ عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.

