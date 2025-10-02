امام جمعه بندرریگ: پاسداری از انقلاب لطف بزرگ الهی به سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصلح بعد از ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین سپاه گناوه اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی لطف بزرگ خداوند به سپاه پاسداران و نیروهای نظامی است و باید این نعمت الهی را قدر دانست.

وی افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در همه عرصه‌ها پرچمدار افتخار بوده و برای اعتلای انقلاب اسلامی گام‌های بزرگی برداشته است.

امام جمعه بندرریگ با اشاره به نقش برجسته پاسداران در جبهه مقاومت بیان کرد: امروز به برکت مجاهدت‌های پاسداران انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت در همه کشورهای همسو با نظام اسلامی در برابر جبهه استکبار با سرافرازی ایستاده است.

حجت‌الاسلام مصلح در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های فرمانده پیشین سپاه انصارالحسین (ع) گناوه گفت: سرهنگ حاجی‌پور، در مدت مسئولیت خود با عزم انقلابی و روحیه جهادی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و منویات مقام معظم رهبری گام برداشت و امروز حضور جمعیت پرشور در این مراسم نشان‌دهنده رضایت عمومی جامعه انقلابی از خدمات وی است.

وی در پایان برای فرمانده جدید سپاه ناحیه گناوه نیز آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم با یاری و همراهی مردم و مجموعه‌های انقلابی، در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری گام‌های موثری برداشته شود.

در این آیین سرهنگ عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.