به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری، در آستانه چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان، دوران دفاع مقدس را یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ ایران اسلامی توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه در طول ۲۰۰ سال گذشته بخشهای وسیعی از خاک کشور به دلیل راهبرد سازش و عدم مقاومت از دست رفته بود، گفت: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و اعتماد به نفس، در برابر تمام قدرتهای شرق و غرب ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.
سردار افضلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در آغاز راه خود همچون نهالی نوپا بود، افزود: امروز این نهال به درختی تنومند تبدیل شده است؛ به برکت هدایتهای امامین انقلاب و ایمان به سه اصل بنیادین: ایمان به خدا، ایمان به هدف و ایمان به مردم.
وی با اشاره به نقش بیبدیل مردم در پیروزیهای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در تمامی مراحل انقلاب، مردم با حضور گسترده و سازمانیافته، عامل اصلی موفقیت بودهاند. این اتحاد مقدس، همواره سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان بوده است.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) در ادامه از برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی بزرگ با محوریت ۲۵۰۰ شهید والامقام استان، در آغازین ماههای سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. از همه اقشار مردم، بهویژه جوانان عزیز، دعوت میکنیم با حضور پرشور خود، در این کنگره معنوی مشارکت کنند.
سردار افضلی در پایان با تأکید بر نقش شهدا در حفظ انسجام ملی، خاطرنشان کرد: شهدا محور وحدت و اقتدار ملی هستند. امروز نیز دشمنان با هدف تفرقهافکنی، نقاط قوت ما را نشانه گرفتهاند، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار، همچنان در مسیر عزت و سربلندی گام برمیدارد.
