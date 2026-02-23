فرمانده سپاه جدید رامسر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رضایی ظهر دوشنبه با حضور مسئولان به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان معرفی شد.
سرهنگ رضایی فرمانده سپاه رامسر در این مراسم با تأکید بر اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: اخلاص و ایستادگی مسیر حرکت ماست و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد و هویت سپاه، مردمی بودن و خادم مردم بودن است.
وی افزود: بزرگترین پاسخ به یاوهگوییهای استکبار جهانی، خدماترسانی صادقانه به مردم است و باید با حضور میدانی و عملگرایی به دشمنان پاسخ داد.
فرمانده جدید سپاه رامسر همچنین با اشاره به نقش نسل جوان تصریح کرد: مخاطب اصلی ما نوجوانان و جوانان هستند و باید با همدلی و انسجام، زمینه مشارکت آنان در مسیر ارزشها و آرمانها فراهم شود تا شور جوانی در کنار شعور انقلابی قرار گیرد.
سرهنگ رضایی در پایان بر ضرورت تقویت وحدت، همافزایی و خدمت بیمنت به مردم تأکید کرد.
سرهنگ نجفی فرمانده سابق سپاه رامسر به بیان بخشی از دغدغهها و اقدامات خود در دوران مسئولیت پرداخت.
وی با اشاره به موضوع بهداشت و درمان در شهرستان اظهار داشت: یکی از دغدغههای جدی بنده در رامسر، حوزه بهداشت و درمان بود. سرانه درمانی شهرستان متناسب با جمعیت نیست و عملاً تنها یک بیمارستان فعال وجود دارد که مانند بسیاری از شهرهای همتراز، از ظرفیت کامل و خدمات گسترده برخوردار نیست. توسعه بهداری و تقویت زیرساختهای درمانی از اهداف مهم ما بود و لازم است این مطالبه همچنان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
جشن ازدواج هلهله فرشته ها
سرهنگ نجفی در ادامه به اقدامات فرهنگی اشاره کرد و گفت: مراسم جشن ازدواج هلهله فرشتهها طی دو سال متوالی برگزار شد که با همراهی و مشارکت دستگاههای فرهنگی شهرستان، برنامههای ارزشمندی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان اجرا شد.
وی همچنین محرومیتزدایی و خدمترسانی جهادی را از دیگر اولویتهای سپاه دانست و افزود: برگزاری اردوهای جهادی، پیگیری تأمین و توزیع خوراک دام و طیور و رسیدگی به مناطق کمبرخوردار از جمله اقدامات انجامشده در این مدت بود.
فرمانده سابق سپاه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مدیریت وقایع اخیر شهرستان تصریح کرد: در اتفاقات اخیر، با همکاری سپاه، پیشکسوتان و همراهی سایر مجموعههای شهرستان، مدیریت لازم صورت گرفت و ایست و بازرسیها بهصورت مستمر فعال بود تا امنیت و آرامش شهر حفظ شود.
