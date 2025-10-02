درخشش استعدادهای استان سمنان؛ راهیابی ۲ والیبالیست به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آزرش بعد از ظهر پنجشنبه در جریان یک رویداد ورزشی دانش آموزی در سمنان و در جمع خبرنگاران از اعزام دو دانشآموز والیبالیست به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال خبر داد.
وی افزود: اردوی انتخابی تیمهای ملی والیبال دانشآموزی پسران و دختران به میزبانی شهر ارومیه، در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله اول از تاریخ ۸ لغایت ۱۲ مهرماه و مرحله دوم از ۱۳ لغایت ۱۸ مهرماه جاری است.
معاون آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در این اردوی مهم ملی، امیرعلی خداوردی از شهرستان سمنان و پارسا مقصودی از شهرستان شاهرود، به عنوان نمایندگان استان سمنان حضور دارند تا برای کسب سهمیه در تیم ملی والیبال دانشآموزی ایران به رقابت بپردازند.
آزارش با بیان اینکه این مسابقات زمینهساز شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان ورزش دانشآموزی کشور است، تصریح کرد: اعزام این ورزشکاران جوان، حاصل تلاش مستمر و برنامهریزیهای دقیق در حوزه تربیت بدنی مدارس استان است و امیدواریم توفیق حضور در میدانهای بینالمللی را کسب کنند.
وی افزود: محمدتقی رعیت به عنوان سرپرست تیم اعزامی در اردوی ملی حضور یافته است. این اقدام در راستای سیاستهای معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان انجام میشود.
