چهار والیبالیست کرمانشاهی به اردوی تیم ملی زیر ۱۵ سال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور، چهار والیبالیست دختر از استان کرمانشاه برای حضور در نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی دانشآموزی زیر ۱۵ سال دعوت شدند. این اردو از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه به میزبانی شهرکرد برگزار میشود.
ساناز گنجی، پرستش رادمنش، درسا لطفی و مهدیه رزمجو والیبالیستهای دعوتشده از کرمانشاه هستند که با پشتکار و آمادگی خود، مرحله نخست تمرینات را پشت سر خواهند گذاشت تا در ترکیب نهایی تیم ملی دانشآموزی برای حضور در مسابقات جهانی چین ۲۰۲۵ قرار گیرند.
گفتنی است دعوت این چهار والیبالیست نویدبخش رشد و شکوفایی استعدادهای بانوان در ورزش استان کرمانشاه و نتیجه توجه ویژه به ردههای پایه در رشته والیبال است.
