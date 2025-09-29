فرصت طلایی که تیم ملی والیبال ایران از دست داد/کاپیتان نباید تخریب شود

ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان گفت: علیرغم اینکه ما بهترین قرعه را در این مسابقات داشتیم و فکر نمی‌کنم دیگر چنین قرعه‌ای برای ما به دست بیاید، اما نتوانستیم از آن استفاده مطلوبی داشته باشیم.

وی افزود: مسابقات جام جهانی با لیگ ملت‌ها تفاوت زیادی دارد. همان‌طور که دیدیم ما در لیگ ملت‌ها بلغارستان را خیلی راحت شکست دادیم و حتی در بازی آخر با نتیجه سه بر صفر آن‌ها را کنار زدیم، اما همین تیم بلغارستان در جام جهانی با تفکرات خاص و تاکتیک متفاوت حضور یافت و به فینال رسید. این تفاوت نشان می‌دهد که جام جهانی سطح بالاتری نسبت به لیگ ملت‌ها دارد.

کارشناس والیبال عنوان کرد: با توجه به قرعه‌ای که داشتیم، مسیر برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر بسیار هموار بود و فدراسیون هم همین هدف‌گذاری را از ابتدا اعلام کرده بود. اما در بازی با مصر عملکرد تیم گره خورد و نتوانستیم بازی خود را انجام دهیم. چه به دلیل دست‌کم گرفتن حریف و چه به علت شرایط دیگر، شکست مقابل مصر باعث شد فشار روانی زیادی به تیم وارد شود.

وی گفت: این تأثیر روانی در بازی بعد برابر فیلیپین هم مشهود بود، هرچند در نهایت توانستیم با سختی پیروز شویم. سپس صربستان را شکست دادیم، اما آن پیروزی هم با استرس فراوان به دست آمد که نشان می‌دهد نتیجه‌گرایی افراطی هنوز در تیم وجود دارد و همین امر سطح عملکرد بازیکنان را پایین می‌آورد.

وادی تأکید کرد: در آینده باید دید با چه تفکری قرار است با این تیم کار شود تا حداقل المپیک لس‌آنجلس را از دست ندهیم. واقعیت این است که تیم ملی نتوانست از قرعه آسان خود بهره ببرد و به نیمه‌نهایی برسد و در نهایت حذف شد.

کارشناس والیبال ادامه داد: یکی از دلایل افت تیم در این رقابت‌ها، تفاوت شرایط مسابقات بود. در لیگ ملت‌ها بسیاری از تیم‌ها با ترکیب‌های متفاوت و جوان‌تر شرکت کردند و نتیجه‌گرایی برایشان اهمیت نداشت. اما در جام جهانی همه تیم‌ها با تمام قوا آمدند و همین مسئله کار را برای ایران سخت کرد. نمونه بارز آن بلغارستان بود که در لیگ ملت‌ها با ما راحت شکست خورد، اما در جام جهانی با توان کامل بازی کرد و به فینال رسید.

وی بااشاره به اینکه تیم مثل لیگ ملت‌ها شاداب نبود، گفت: از منظر تمرینی و شرایط اردوها اطلاعات دقیقی نداریم، اما از آنچه از تلویزیون مشاهده شد، شادابی لازم در تیم دیده نمی‌شد و استرس زیادی به بازیکنان وارد شده بود. نکته مهم این است که نباید همه فشارها را بر دوش یک بازیکن خاص گذاشت. والیبال ورزش گروهی است و اگر فردی تحت فشار اشتباه کند، تقصیر تنها بر عهده او نیست، بلکه کل تیم درگیر استرس می‌شود.

وادی افزود: برخی انتقادها به مرتضی شریفی وارد شد که به نظر من ناعادلانه بود. چرا باید خوبی‌های او را نادیده بگیریم؟ او با سن کم کاپیتان تیم ملی شد و بارها در لیگ ملت‌ها با عملکردش باعث پیروزی تیم شد. نمی‌توان به خاطر یک اشتباه که ناشی از فشار و استرس بوده، این بازیکن ارزشمند را تخریب کرد.

کارشناس والیبال تأکید کرد: هدف‌گذاری فدراسیون رسیدن به جمع هشت تیم بود و این هدف محقق شد. توقعات بالاتر، بیش از اندازه بوده است. حتی تیم‌های بزرگ‌تر هم اشتباهات فاحشی داشتند و این ذات والیبال است. خطای یک بازیکن نباید منجر به تخریب و از دست دادن سرمایه‌های جوان کشور شود.

وی گفت: اکنون زمان آن نیست که فرصت‌سوزی کنیم. باید شایسته‌ها انتخاب شوند و با برنامه‌ریزی دقیق برای لیگ ملت‌ها، بازی‌های آسیایی و المپیک آماده شویم. به‌ویژه باید توجه داشت که قهرمانی قاره‌ها در راهیابی به المپیک مؤثر خواهد بود. انتخاب تیم ملی باید براساس شایسته‌سالاری باشد و سرمربی نیز باید شخصاً لیگ و مسابقات داخلی را رصد کند تا تیمی قدرتمند برای حضور در رویدادهای آینده ساخته شود.