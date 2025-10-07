جواد حقلطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه پروژه محور قزوین–الموت خبر داد و اظهار داشت: قطعه اول این محور تاکنون بیش از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساختهای حملونقل استان افزود: محور قزوین–الموت یکی از مسیرهای راهبردی و گردشگری استان محسوب میشود که نقش مهمی در اتصال مناطق شمالی استان به مرکز دارد و میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، گردشگری و تسهیل دسترسی روستاهای منطقه باشد.
حقلطفی با بیان اینکه تلاشها برای بهرهبرداری از این پروژه در دهه فجر امسال ادامه دارد، گفت: اگر شرایط جوی اجازه دهد و تأمین اعتبار به موقع صورت گیرد، امیدواریم بتوانیم این پروژه را در موعد مقرر افتتاح کنیم.
وی همچنین از همکاری دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و نهادهای نظارتی در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد و افزود: با توجه به موقعیت خاص منطقه الموت و ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی آن، تکمیل این محور میتواند تحولی بزرگ در توسعه پایدار منطقه ایجاد کند.
معاون عمرانی استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: استانداری قزوین با جدیت پیگیر تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی پروژه است و امیدواریم با همافزایی همه دستگاهها، شاهد بهرهبرداری از این مسیر مهم در آیندهای نزدیک باشیم.
