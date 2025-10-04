«شارود» روایتی تازه از فرهنگ و تاریخ الموت در قاب سیمای قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی از تولید مستند تلویزیونی «شارود» در این مرکز خبر داد و گفت: این مستند با ساختار روایی و در قالب پنج قسمت ۳۵ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی حسن ناصری و کارگردانی رامین احمدی در سیمای مرکز قزوین تولید می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پرداختن به ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان افزود: منطقه الموت از جمله مناطق کم‌نظیر کشور است که هم از نظر تاریخی و تمدنی و هم از لحاظ طبیعی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارد و ساخت مستندی جامع درباره این منطقه می‌تواند گامی مؤثر در معرفی آن به مردم سراسر ایران باشد.

رحیمی ادامه داد: «شارود» در پنج قسمت به موضوعات متنوعی از جمله تاریخ‌نگاری رودخانه شارود، فرهنگ و آداب و رسوم اصیل مردم الموت، اقتصاد و کشاورزی منطقه، حیات وحش متنوع و غنی الموت و همچنین تاریخ و تمدن این سرزمین کهن می‌پردازد و با نگاهی پژوهش‌محور تلاش دارد روایتی مستند و جذاب از این دیار ارائه کند.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای استان قزوین تصریح کرد: تولید این مستند از مرحله پژوهش آغاز شده و هم‌اکنون این بخش در حال تکمیل است و به زودی وارد فاز تصویربرداری خواهد شد. این اثر پس از پایان مراحل تولید، از شبکه قزوین پخش خواهد شد و در نوبت پخش رسانه ملی نیز قرار خواهد گرفت.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: مستند «شارود» می‌تواند ضمن معرفی هویت فرهنگی و تاریخی الموت، توجه گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی را به این منطقه جلب کند و همچنین موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی، طبیعی و اجتماعی استان قزوین شود.