به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در ادامه سفر خود به استان اردبیل و در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: نخستین قدم هر مدیری، شناخت خود و توانمندیهای موجود است. باید بدانیم کجا بودهایم، در کجا هستیم و به کجا میخواهیم برویم. مدیر باید بداند چه منابع و ظرفیتهایی در اختیار دارد تا بتواند به بهترین روش مدیریت کند و نقشهای جامع برای آینده ترسیم نماید.
وی افزود: ما بدون داشتن هدف و برنامه مشخص رشد کردهایم و امروز با مشکلاتی همچون کمبود آب، سوخت، گاز و برق مواجهایم، در حالی که روی گنج طبیعی و ژئوپلیتیک خوابیدهایم.
رئیس جمهور با اشاره به توسعه نامتوازن شهرها و پیامدهای آن گفت: توسعه برخی شهرها به درستی انجام نشده و امروز با بحرانهایی مانند کمبود آب و فرونشست زمین روبهرو هستیم. شهرهایی مانند قزوین و اصفهان دچار مشکلات شدید آب شدهاند و حتی با اجرای پروژههای بزرگ وضعیت بحرانی همچنان ادامه دارد.
رئیسجمهور در مورد منابع آبی کشور افزود: دریاچه خزر در حال خشکشدن است و روزبهروز پسرفت دارد؟ در اجلاس اخیر کشورهای حاشیه خزر این موضوع مورد شکایت قرار گرفت و همه نگران کاهش منابع آب هستند. اگر ما آینده را درست نبینیم، دچار مصیبت خواهیم شد.
وی همچنین به چالشهای بزرگشدن دولت و تورم اشاره کرد: مهمترین عامل تورم، بزرگشدن غیرکارآمد دولت است. دولت بیش از حد بزرگ شده، با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن پول چاپ میکند که تورم ایجاد میشود. هنوز هم درخواستهای گسترش دولت ادامه دارد؛ همه میخواهند رئیس شوند، اتاق بزرگ داشته باشند و امکانات غیرضروری مصرف کنند.
پزشکیان تأکید کرد: اگر میخواهیم مشکل مردم را حل کنیم، باید خودمان را اصلاح کنیم و از ایجاد تورم جلوگیری کنیم. هر کس باید مشکلات و موانع خود را حل کند تا اوضاع کشور بهبود یابد و هیچ قدرت خارجی نتواند به منابع ما طمع کند.
رئیسجمهور به ضرورت پرهیز از اسراف و مدیریت صحیح منابع پرداخت و گفت: اگر مدعی ولایتمداری هستیم، باید به فرمان رهبر انقلاب مبنی بر خودداری از اسراف عمل کنیم. بسیاری از ادارات و سازمانها نیاز به حضور ندارند و میتوان آنها را ادغام کرد تا منابع به صورت بهینه مصرف شود. هدف این است که کارکنان زندگی خوبی داشته باشند و در عین حال هزینههای غیرضروری کاهش یابد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به لزوم برنامهریزی علمی و نگاه به آینده استان تأکید کرد: مدیران باید بدانند با منابع موجود – خاک، آب، کوه، دشت و معادن – بهترین روش بهرهبرداری چیست و با چه کیفیتی کشاورزی، صنعت و اقتصاد استان را توسعه دهند. آینده استان و کشور به تصمیمات امروز ما وابسته است و با همکاری و هوشیاری مسئولان میتوان از منابع ژئوپلیتیک و طبیعی بیشترین بهره را برد و توسعه پایدار ایجاد کرد.
وی در پایان افزود: همه ما باید خودمان را جمع و جور کنیم، اسراف نکنیم و با برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح، فرصتهای طلایی استان و کشور را به بهترین نحو به کار گیریم. تنها با همدلی، انسجام و کار علمی است که میتوانیم آیندهای روشن برای استان و کشور بسازیم.
