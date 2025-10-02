علم الهدایی: ۹۹.۹۵ درصد اعتبارات عمرانی خوزستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم الهدائی ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: در حوزه راه سازی در بازه زمانی ۱۰ ماهه ۲۰۱ کیلومتر پروژه راه و پل سازی با مبلغ ۵.۷ همت داشته ایم، که ۷۰ کیلومتر با اعتبار ۱.۸ همت در مناقصه است، ۵۱ کیلومتر با ۱.۵ همت آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین ۳۳ کیلومتر راه سازی و پل سازی با اعتبار ۱.۲ همت تکمیل شده است و ۴۷ کیلومتر پروژه راهسازی و پل سازی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد و اعتبار ۱.۲ همت در دست اقدام است.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان گفت: برای حدود ۲۳ هزار و ۳۱۱ نفر متقاضی داریم که عملیات های مختلف در این طرح در حال انجام است. حدود یک هزار و ۴۷۲ واحد به اتمام رسیده و ۹۴۳ واحد آماده افتتاح هستند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، یک هزار و ۹۶۶ واحد با پیشرفت بیش از ۹۵ درصد داریم.

علم الهدائی با بیان اینکه در حوزه برق ۴۹ طرح با اعتبار ۷.۳ همت در برق منطقه ای و برق خوزستان در حال انجام است، عنوان کرد: در سطح استان به میزان ۱.۱ همت شامل ۱۷۰ هزار و ۵۱۹ شبکه متوسط، ۸۵۸ دستگاه ترانس و ۹ هزار و ۴۸۴ دستگاه چراغ نصب شده است.

وی با اشاره به در حال انجام بودن ۶۵۰ مگا وات نیروگاه خورشیدی در خوزستان، بیان کرد: ۴۴۰ مگاوات برق منطقه ای است که ۲۱۰ مگاوات آن ۷۰ نیروگاه سه مگاواتی هستند که تا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ۴۵۰‌مگاوات نیروگاه نیز در دست اقدام است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اظهار کرد: همچنین ۳۰ طرح آبرسانی با اعتبار ۲۴.۸ همت در دست انجام است که تاکنون ۳.۷ همت آن هزینه شده و ۲۱.۱ همت برای اتمام نیاز است که پیگیر هستیم و پروزه ها شامل آبرسانی های غدیر، فدک، کوثر و آبرسانی به دزفول و اندیمشک در حال انجام است.

علم الهدایی با بیان اینکه در حوزه فاضلاب ۲۹ پروژه با اعتبار ۱۰ همت دیده شده افزود: طرح جامع فاضلاب اهواز به روز رسانی شده و به زودی وارد مدار خواهد شد.

وی در خصوص مهم ترین اقدامات حوزه عدالت آموزشی، گفت: امسال طبق دستور و تاکید استاندار، مدارس سنگی و کانکس برچیده می شود که پیش بینی ۶۵۰ مدرسه بوده که ۱۰ همت اعتبار نیاز است و با تامین بخشی از این اعتبار ساخت برخی از این مدارس آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به موضوع خشکسالی بیان کرد: یکی از مهم ترین اقدامات حوزه عمرانی مدیریت خشکسالی سال ۱۴۰۴ در تابستان انجام شد چرا که خشک ترین تابستان به دلیل کاهش بارش و کاهش ذخایر سدها است که به طور میانگین ۵۰ درصد آورد آن ها کمتر از سال قبل بود انجام شد.

علم الهدایی با بیان اینکه بیش از ۴۸ جلسه تصمیم گیری برای مدیریت خشکسالی انجام شد، ادامه داد: برنامه عملیاتی مدیریت خشکسالی برای اولین بار در استان تهیه و ابلاغ شد که ۱۳۱ مصوبه در قالب کارگروه های مختلف داشته‌ایم که توانستیم تنش ها را پشت سر گذاشتیم و رکورد تولید محصولات استراتژیک مثل گندم و کلزا را در کشور شکستیم.

وی گفت: در حوزه انتقال آب بین حوزه ای، پیگیری های مختلفی توسط استاندار انجام شده و مخالفت خود را اعلام کردند که در همه حوزه ها متوقف شده است و به شدت پیگیر جلوگیری از انتقال آب به سایر استان ها هستند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به سفر رییس جمهور به خوزستان اظهار کرد: از ۵۹ مصوبه سفر رئیس جمهور به استان، ۵۶ مصوبه اعتباری، دو مصوبه غیراعتباری و یک مصوبه انحصاری بوده است. در حوزه عمرانی ۲۹ همت پیش بینی شده که ۱۰.۶ همت از این‌ مبلغ معادل ۳۶ درصد محقق شده است.

به گفته علم الهدایی، خوزستان در ۲ روز گذشته میزبان مدیر کل عمرانی نهاد ریاست جمهوری بوده که مصوبات سفر به طور کامل بررسی شد.

وی در خصوص سفرهای استانی استاندار، عنوان کرد: فروردین ماه سفر سه روزه ای به بندر ماهشهر و بندر امام، اردیبهشت ماه سفر سه روزه به صیدون، باغملک، ایذه و دزپارت، همچنین سفر دو روزه ای به شادگان داشته اند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: در هفت شهر، ۱۲۶ طرح عمرانی مصوب شد که دبیرخانه آن در حوزه عمرانی تشکیل شده است و عمده مصوبات در حوزه وزارت نیرو است.

علم الهدایی با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه، گفت: در این ایام ۱۲ قرارگاه تشکیل شد که اولین قرارگاه در حوزه عمرانی بوده است. همچنین ۱۰ جلسه با ۸۵ مصوبه داشته ایم.

وی ادامه داد: در ایام جنگ برای حمل ریلی کالاهای اساسی از بندرامام، از میانگین ۴۸ واگن در روز به ۱۱۳ واگن رسیدیم. همچنین با توجه به نگرانی که در خصوص تخلیه کالاهای اساسی وجود داشت، کاهش مدت زمان سغر ناوگان به مدت ۲۵ درصد به کلیه مقاصد کشور داشته ایم.